Kingdom Come: Deliverance II - Dove trovare Mutt

Kingdom Come: Deliverance II è il seguito dell'acclamato RPG medievale di Warhorse Studios, un titolo che punta al massimo realismo sia nella narrazione che nelle meccaniche di gioco.

Ambientato in un mondo aperto ricco di dettagli storici, il gioco vi mette nei panni di Henry, un giovane che si trova coinvolto nei conflitti del Sacro Romano Impero. Rispetto al primo capitolo, questa nuova avventura introduce miglioramenti al combattimento, all'intelligenza artificiale e alla gestione dell'equipaggiamento, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente.

Tra le novità più apprezzate c'è il ritorno di Mutt, il fedele cane che vi accompagna nelle vostre peripezie. Tuttavia, all'inizio dell'avventura, vi separerete da lui e dovrete ritrovarlo completando una missione secondaria. Dopo aver terminato il lungo tutorial iniziale, sbloccherete automaticamente la quest che vi incarica di cercare Mutt nei dintorni.

Il viaggio per ritrovare il vostro amico a quattro zampe vi porterà a esplorare villaggi, locande e persino a confrontarvi con un branco di lupi. Seguite questa guida per scoprire tutti i passaggi necessari a riunirvi con il vostro fidato compagno.

Seguire le tracce di Mutt

Per iniziare la ricerca, dovrete tornare all'ultima posizione in cui avete visto Mutt. Dirigetevi a ovest, nei pressi della casa di Bozhena, e proseguite lungo il sentiero vicino all'acqua. Qui troverete la carcassa di un cervo con evidenti segni di morsi, suggerendo che Mutt possa essere passato di lì. Tornate da Bozhena per chiederle informazioni, ma purtroppo lei vi dirà che non lo ha visto. Tuttavia, vi suggerirà di chiedere alla locanda degli Zhelejov Wagoners e di parlare con alcuni pescatori nei dintorni.

Indizi alla locanda e dai pescatori

Raggiungete la locanda a nord di Zhelejov e parlate con l'oste Lawrence. Lui non avrà informazioni dirette su Mutt, ma vi dirà che dei lupi si aggirano nei paraggi e che il cane potrebbe essere con loro. A questo punto, recatevi dai pescatori vicino al lago di Vidlak. Anche loro non avranno notizie utili, ma vi indirizzeranno a Siegfried, il pastore locale, che potrebbe sapere qualcosa di più.

Attirare i lupi

Siegfried vi informerà che un branco di lupi è stato avvistato con un cane e vi suggerirà di attirare il branco usando una pecora come esca. Purtroppo, non vi darà una delle sue pecore più intelligenti, ma vi permetterà di usare Ignatius, un esemplare meno sveglio. Potete anche optare per della carne di animale come esca. Posizionate l'esca a nord-ovest della casa di Siegfried e nascondetevi nei cespugli, aspettando l'arrivo dei lupi.

Quando il branco si manifesterà, potrete affrontarlo in combattimento. Se riuscirete a uccidere alcuni lupi, il resto fuggirà. Tuttavia, Mutt non sarà tra loro. Se deciderete di mentire a Siegfried dicendogli che avete eliminato tutti i lupi, potrete ottenere qualche Groschen in ricompensa. A questo punto, vi indirizzerà dal guardiacaccia Vostatek, che potrebbe avere nuove informazioni.

La pista giusta

Vostatek si trova a sud-ovest di Siegfried. Se non avete ancora completato la missione secondaria "Lackey", dovrete prima portarla a termine per far tornare Vostatek a casa. Una volta che sarà disponibile, vi parlerà di un branco di lupi che si aggira vicino al campo dei Nomadi, a sud del lago di Vidlak. Raggiungete la caverna segnalata e finalmente troverete Mutt.

Il combattimento finale

Mutt non sarà solo: un branco di lupi emergerà dalla caverna per attaccarvi. Dovrete affrontarli e ucciderli per mettere in salvo sia voi che il vostro fedele amico.

Questo combattimento è l'occasione perfetta per iniziare a utilizzare i comandi di Mutt in battaglia, come ordinargli di attaccare i nemici. Una volta eliminata la minaccia, la missione sarà completata e Mutt tornerà al vostro fianco per il resto del gioco. Prima di andarvene, non dimenticate di saccheggiare la caverna: potreste trovare del bottino interessante da vendere o utilizzare.

Seguendo questa guida, riuscirete a ritrovare il vostro leale compagno e a sfruttare al meglio le sue abilità nel corso dell'avventura.