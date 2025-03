Kingdom Come: Deliverance II - Dove dormire

Kingdom Come: Deliverance II riprende le meccaniche profonde del suo predecessore per offrire un’esperienza medievale realistica e immersiva. Ogni azione ha delle conseguenze e per sopravvivere dovete gestire con attenzione i bisogni di Henry, il protagonista. Tra questi, l’energia gioca un ruolo fondamentale, poiché determina la sua capacità di combattere, esplorare ed eseguire compiti quotidiani senza svenire dalla fatica.

Dormire è essenziale per mantenere Henry in buona salute, ripristinare le sue energie e salvare i progressi di gioco senza bisogno di usare il prezioso Liquore del Salvatore. Tuttavia, trovare un letto adeguato può risultare complicato all’inizio, soprattutto se non avete ancora accumulato abbastanza Groschen per permettervi un alloggio stabile.

Fortunatamente, il gioco offre diverse soluzioni per riposarsi, da semplici giacigli di fortuna nei campi abbandonati fino a comodi letti nelle locande. Alcune opzioni sono gratuite ma presentano dei rischi, come l’essere sorpresi da banditi nel cuore della notte. Altre, invece, richiedono il pagamento di una tariffa ma garantiscono un riposo tranquillo. Per chi desidera una sistemazione permanente, esistono anche modi per ottenere un letto personale nel corso dell’avventura. Ecco dove potete dormire in Kingdom Come: Deliverance II.

Dormire all’aperto: campi abbandonati e fienili

Se siete in viaggio e non avete accesso a un letto, potete trovare rifugio nei campi abbandonati sparsi per la mappa. Questi luoghi offrono giacigli rudimentali, come stracci o pagliericci, dove potete riposare per qualche ora. Tuttavia, essendo all’aperto, siete vulnerabili agli attacchi di banditi o predatori notturni.

Un’altra opzione gratuita sono i fienili vicino alle locande, come quello della Taverna di Troskovitz. Qui potete dormire sul fieno senza dover pagare, anche se il comfort lascia molto a desiderare.

Locande e alloggi a pagamento

Se cercate un riposo più confortevole e sicuro, le locande offrono stanze in affitto. A Zhelejov, per esempio, trovate una delle prime strutture disponibili, situata vicino a un punto di viaggio rapido. Qui potete acquistare una stanza per una notte o per un periodo più lungo, pagando in anticipo. Se volete risparmiare qualche Groschen, provate a negoziare il prezzo con l’oste.

Una volta acquistata la stanza, l’oste vi indicherà dove si trova. Se avete difficoltà a trovarla, cercate una ghirlanda verde sopra la porta, segno distintivo delle stanze in affitto.

Ottenere un letto permanente

Per chi non vuole pagare ogni giorno per dormire, ci sono soluzioni più stabili. Potete acquistare un alloggio per un lungo periodo, pagando una somma maggiore in anticipo, o ottenere un letto permanente progredendo nella storia principale. Alcune missioni secondarie, come la quest del fabbro a Tachov o quella del mugnaio a Lower Semine Mill, vi ricompenseranno con un letto.

Inoltre, ogni volta che vi trovate in un castello o in una zona legata a una missione principale, avrete accesso a un letto senza dover pagare. Usare un letto non solo ripristina l’energia, ma permette anche di salvare automaticamente i progressi, evitando così l’uso del costoso Liquore del Salvatore.

Dormire è una parte cruciale di Kingdom Come: Deliverance II, e scegliere il posto giusto può fare la differenza tra un’avventura serena e una notte interrotta dai banditi. Pianificate bene dove riposare per mantenere Henry sempre al massimo delle sue capacità.