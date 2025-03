Kingdom Come: Deliverance 2 - Migliori armi

Kingdom Come: Deliverance II è finalmente arrivato, portando con sé un’ambientazione storica curata nei minimi dettagli e un sistema di combattimento ancora più raffinato. Warhorse Studios ha raccolto i feedback del primo capitolo per creare un’esperienza più fluida e immersiva, senza perdere quel realismo che ha reso il gioco così unico.

Con un mondo vasto da esplorare e un arsenale ricco di opzioni, scegliere l’equipaggiamento giusto può fare la differenza tra la vittoria e una sconfitta umiliante. Ma quali sono le armi più efficaci? Quali strumenti di morte vi garantiranno un vantaggio nei duelli più impegnativi? In questa guida scoprirete le migliori armi di Kingdom Come: Deliverance II e come sfruttarle al massimo.

Le migliori armi in Kingdom Come: Deliverance II

Il gioco mette a disposizione quasi 200 armi, ognuna con caratteristiche uniche. Alcune, però, si distinguono nettamente per potenza ed efficacia in combattimento.

Spade

Se cercate una spada versatile e potente, la spada lunga di Radzig Kobyla, che si ottiene avanzando nella storia, è una delle migliori opzioni. Con il progredire dell’avventura, potrete persino riforgiarla, migliorandone ulteriormente le statistiche e i perk associati.

Grazie alla sua lunghezza, garantisce un'ottima portata e una maneggevolezza superiore rispetto ad altre armi della stessa categoria.

Armi pesanti

Per chi preferisce gli attacchi devastanti, la mazza ornata, acquistabile dall'armaiolo di Grund, rappresenta un’ottima scelta. Il suo DPS è tra i più alti della categoria, ed è ideale contro i nemici con armature resistenti.

Ancora più impressionante è il Trollbane Hammer, un martello capace di infliggere danni contundenti eccezionali. Perfetto per distruggere le difese di qualsiasi avversario privo di un’armatura pesante.

Armi a distanza

Se il combattimento a distanza è la vostra specialità, allora l’arco di Ranyek è l’arma che fa per voi. Con oltre 200 punti di danno e un peso di sole quattro unità, è l’arco più letale in circolazione.

Se invece preferite un’opzione più equilibrata e potente tra gli archi lunghi, l’arco lungo cinereo è la scelta ideale, sebbene richieda ben 22 punti in forza per essere utilizzato al meglio.

Armi su asta

Per chi ama combattere con le armi inastate, la Guisarme è una delle opzioni più bilanciate. Offre ottime prestazioni in tutte e tre le tipologie di danno: affondo, taglio e impatto, sicuramente una delle armi più versatili del gioco.

Con questa guida, avrete a disposizione tutte le informazioni necessarie per scegliere le armi migliori e affrontare al meglio le battaglie che vi attendono in Kingdom Come: Deliverance II. Equipaggiatevi al meglio e preparatevi a combattere!