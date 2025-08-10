Avatar di Simo89 0
0
È una scelta giusta. Mi aspetto un film che si prende molto più sul serio, non una parodia del videogioco, perché spesso e volentieri questo sono le pellicole ispirate ai videogiochi. Ben venga un protagonista nuovo alle prese con una situazione inedita ed originale, ma con richiami alla lore della serie. Da Cregger mi aspetto un film di vero orrore dopo Barbarian, non un film d'azione con gli zombi e la protagonista con i super poteri che si lancia in calci volanti...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gio1981 9
0
senza i personaggi dei giochi non so se potrà essere Resident Evil.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.