Kingdom Come: Deliverance II - Come salvare

Il nuovo Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo estremamente realistico che vi immerge nel Medioevo con un livello di dettaglio mai visto prima. Nei panni di un giovane protagonista, vi troverete a esplorare un mondo vasto e vivo, pieno di pericoli, missioni e combattimenti impegnativi. Ogni decisione che prenderete avrà conseguenze sulla storia e sulle relazioni con i personaggi: ecco perché è fondamentale avere la possibilità di salvare i progressi per evitare di perdere ore di gioco per un singolo errore.

A differenza di molti giochi moderni, Kingdom Come: Deliverance II non offre un sistema di salvataggio libero in qualsiasi momento, ma utilizza meccaniche specifiche per salvare la partita. Questo aspetto aggiunge una componente strategica al gameplay, che costringe il giocatore a pianificare con attenzione quando e dove salvare.

In questa guida, vi spiegheremo nel dettaglio tutti i metodi disponibili per salvare la partita e assicurarvi di non perdere i vostri progressi.

Dormire in un letto

Uno dei metodi più semplici ed economici per salvare la partita è dormire in un letto. Potete trovare letti nelle taverne, dove potrete affittare una stanza, oppure utilizzare i letti gratuiti che il gioco vi mette a disposizione in alcuni luoghi specifici.

Dormire non solo salva la partita, ma ripristina anche parte della vostra salute, permettendovi di affrontare le sfide successive in condizioni migliori.

Bere un Saviour Schnapps (Grappa del Salvatore)

Se non avete un letto a disposizione, potete salvare la partita bevendo un Saviour Schnapps, una pozione speciale che permette un salvataggio immediato. Potete acquistare questa pozione da mercanti e speziali, trovarla nei bottini dei nemici o persino crearla voi stessi tramite l'alchimia.

Per prepararla, vi serviranno vino, ortica e belladonna, e dovrete seguire un preciso procedimento al banco alchemico per ottenere un risultato efficace.

Procedura passo dopo passo:

Preparate la base : iniziate versando il vino nel calderone. Questa sarà la base della pozione.

: iniziate versando il vino nel calderone. Questa sarà la base della pozione. Aggiunta dell'ortica : mettete l'ortica nel calderone e lasciatela bollire per due giri della clessidra.

: mettete l'ortica nel calderone e lasciatela bollire per due giri della clessidra. Preparazione della belladonna : mentre l'ortica bolle, prendete la belladonna e macinatela usando il mortaio e pestello.

: mentre l'ortica bolle, prendete la belladonna e macinatela usando il mortaio e pestello. Aggiunta della belladonna : versate la belladonna macinata nel calderone e fate bollire il tutto per un altro giro della clessidra.

: versate la belladonna macinata nel calderone e fate bollire il tutto per un altro giro della clessidra. Filtraggio della pozione: una volta terminata la cottura, versate il contenuto in una fiala per completare la preparazione.

Consigli per una buona riuscita

Se fate bollire troppo a lungo, potreste ottenere una miscela debole, che non garantisce alcun bonus aggiuntivo.

È utile avere sempre un po' di ortica e belladonna nel vostro inventario per creare questa pozione quando necessario.

Le erbe possono essere raccolte nel mondo di gioco oppure acquistate dagli speziali.

Raggiungere un checkpoint di missione

Il gioco dispone di un sistema di salvataggio automatico che si attiva in momenti chiave, come l'inizio o la fine di una missione.

Questo metodo vi permette di avanzare nella storia senza preoccuparvi troppo di perdere i progressi, ma non è sempre affidabile, poiché non tutti i momenti cruciali sono coperti dal salvataggio automatico.

Salvare e uscire

Un'altra opzione disponibile è selezionare "Salva ed esci" dal menu di pausa. Questo metodo vi permette di chiudere il gioco senza perdere i progressi, ma è utile solo se avete intenzione di interrompere la sessione.

Una volta ricaricata la partita, il salvataggio viene cancellato, quindi non potrete riutilizzarlo per fare esperimenti o rimediare a errori.