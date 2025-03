Kingdom Come: Deliverance 2 - Come fare soldi velocemente

In Kingdom Come: Deliverance II, guadagnare groschen in fretta può fare la differenza tra un viaggio senza pensieri e una costante lotta per la sopravvivenza. Il denaro serve per migliorare l'equipaggiamento, curarsi e, ovviamente, godersi qualche lusso. Per fortuna, il gioco offre diverse opportunità per riempire le proprie tasche senza rovinarsi l'esperienza. In questa guida scopriremo tre metodi efficaci per accumulare ricchezze rapidamente.

Proseguire nella storia e completare missioni

Uno dei modi più semplici per ottenere denaro è semplicemente avanzare nella storia e completare le missioni, sia principali che secondarie. Gli sviluppatori hanno bilanciato il gioco in modo che ogni attività ricompensi adeguatamente il giocatore, sia in termini di equipaggiamento che di groschen.

Ad esempio, un'ottima serie di missioni da completare nelle prime fasi del gioco è quella che porta al trofeo "Henry il picchiatore", composta da tre incarichi:

Mischia al mulino: 155 groschen

155 groschen Più mischia al mulino: 20 groschen

20 groschen Vino, donne e sangue: 200 groschen

In circa dieci minuti si possono guadagnare quasi 400 groschen, un ottimo punto di partenza per migliorare l'equipaggiamento e affrontare il resto dell'avventura con meno difficoltà.

Vincere ai dadi

Tra i minigiochi presenti, quello dei dadi si rivela il più redditizio, purché si adotti la giusta strategia. Le taverne sono il luogo ideale per trovare sfidanti e, puntando il massimo, le vincite possono diventare piuttosto consistenti.

Per aumentare le probabilità di successo, la soluzione migliore è procurarsi un set di dadi truccati. La combinazione consigliata è:

5 dadi fortunati

1 dado celestiale

Questi dadi si possono ottenere rubandoli ai giocatori con mostrine d'oro. Il metodo più efficace è stordire l'avversario, sottrargli i dadi e fuggire prima che le guardie intervengano. Una volta recuperato un set completo, il gioco diventa molto più semplice, garantendo vincite continue e un flusso di denaro costante.

Diventare un ricettatore di oggetti rubati

Il metodo più "sbrigativo" per arricchirsi prevede il furto di oggetti di valore da rivendere in seguito. Le armature, in particolare, rappresentano uno dei beni più preziosi e si possono ottenere sia saccheggiando cadaveri dopo i combattimenti che svaligiando i negozi durante la notte.

Per rendere il furto più efficace, si può borseggiare il proprietario del negozio mentre dorme, ottenere la chiave della cassa e prelevare tutto ciò che vale qualcosa. A questo punto, l'obiettivo principale diventa lasciare la città senza farsi notare per non compromettere la propria reputazione, che incide sul valore di vendita degli oggetti.

Una volta ottenuto un bottino consistente, ci sono due opzioni per monetizzarlo:

Aspettare qualche settimana in-game per far perdere agli oggetti il loro status di "rubati", rendendoli vendibili presso qualsiasi mercante.

per far perdere agli oggetti il loro status di "rubati", rendendoli vendibili presso qualsiasi mercante. Affidarsi a un ricettatore, che accetta anche beni rubati ma dispone di meno denaro rispetto a un normale commerciante.

Il primo ricettatore che si incontra è Barbabianca, situato nel campo nomadi a est di Troskowitz.

Per chi vuole massimizzare i guadagni, portare il valore di eloquenza a 20 permette inoltre di acquistare l'abilità "Partner in crime", che consente di vendere oggetti rubati a qualsiasi mercante senza conseguenze. Tuttavia, questa opzione richiede molte ore di gioco per essere sbloccata.

Con questi tre metodi potrete guadagnare groschen rapidamente e senza troppa fatica, assicurandovi un'esperienza di gioco più semplice e soddisfacente!