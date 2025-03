Kingdom Come: Deliverance II - Dove trovare una vanga

In Kingdom Come: Deliverance II, il seguito dell'iconico gioco di ruolo ambientato nel Medioevo, vestite i panni di Henry, un giovane fabbro coinvolto in una trama di vendetta, intrighi politici e battaglie epiche. Il gioco si distingue per la sua fedeltà storica e l'attenzione ai dettagli, offrendo un'esperienza immersiva nella Boemia del XV secolo.​

Durante le vostre avventure, vi imbatterete in numerose missioni che richiedono l'uso di una vanga. Questo strumento è essenziale per scavare tesori nascosti, seppellire corpi o completare determinati incarichi. Avere una vanga nel vostro inventario può fare la differenza tra il successo e il fallimento di una missione.​

Fortunatamente, le vanghe sono disseminate in vari punti della mappa. Ecco alcuni dei luoghi più accessibili dove potete trovarne una:​

Vicino alla capanna dell'erborista

Uno dei primi posti dove reperire una vanga gratuitamente è nei pressi della capanna dell'erborista. All'esterno della sua casa, vicino a un cumulo di letame, troverete una vanga pronta all'uso. Questo luogo è particolarmente utile nelle fasi iniziali del gioco, permettendovi di equipaggiarvi adeguatamente fin da subito.​

Cimitero a est di Troskowitz

Un altro luogo dove recuperare una vanga è il cimitero situato a est di Troskowitz. Dirigetevi verso l'edificio bianco nel cimitero e cercate una vanga appoggiata al muro di fronte alla struttura. Questo metodo è ideale se avete già lasciato la zona dell'erborista e non desiderate tornarci.

Latrine adiacenti a edifici

In diverse città, come Kuttenberg, è possibile trovare vanghe all'interno o accanto alle latrine situate vicino a edifici come taverne o abitazioni. Esplorando queste aree, potreste imbattervi in una vanga da aggiungere al vostro equipaggiamento.​

Acquisto presso mercanti

Se preferite non cercare una vanga nel mondo di gioco, potete acquistarne una da vari mercanti:​

Mercante Jurg Thomel : offre vanghe tra i suoi articoli.​

: offre vanghe tra i suoi articoli.​ Mordecai Haim : venditore generale presso il Campo dei Nomadi.​

: venditore generale presso il Campo dei Nomadi.​ Commercianti a Kuttenberg: diversi mercanti nella città di Kuttenberg dispongono di vanghe nel loro inventario.​

Ricordate che una vanga è un elemento fondamentale nel vostro arsenale di Kingdom Come: Deliverance II. Se non desiderate portarla sempre con voi, potete riporla nel vostro cavallo per averla a disposizione quando necessario. Assicuratevi di procurarvi una vanga nelle fasi iniziali del gioco per essere pronti ad affrontare le sfide che richiedono il suo utilizzo.