Kingdom Come Deliverance 2 - Mappa interattiva

Dopo aver vissuto le avventure di Henry nel primo Kingdom Come: Deliverance, esplorando la Boemia medievale tra intrighi e battaglie, i tempi sono maturi per lanciarvi nel nuovo capitolo: Kingdom Come: Deliverance II. Questa nuova epopea vi metterà alla prova con una storia ancora più ricca, combattimenti migliorati e un mondo ancora più dettagliato e vivo.

Le nuove aree di gioco sono estremamente generose, con un'ampia varietà di città, villaggi e ambienti naturali in cui perdervi. Trosky e Kuttenberg, solo per citarne alcuni, sono luoghi che nascondono segreti, missioni e pericoli, pronti a mettere alla prova le vostre abilità e il vostro ingegno.

Se quindi state cercando di orientarvi e volete un supporto per non perdervi tra le strade della Boemia medievale, una mappa interattiva può tornarvi molto utile, aiutandovi a individuare i punti d'interesse più importanti.

Mappa interattiva di Kingdom Come: Deliverance II

La mappa interattiva di Kingdom Come: Deliverance II è stata realizzata da Map Genie, che si conferma un punto di riferimento per chi vuole esplorare al meglio i mondi di gioco più complessi e dettagliati.

Potete iniziare subito a consultarla all'indirizzo:

Vai alla mappa interattiva di Kingdom Come Deliverance 2

La mappa vi permette di esplorare ogni angolo della Boemia, con la possibilità di attivare o disattivare diverse categorie di segnalini per individuare più facilmente:

Luoghi chiave come Trosky e Kuttenberg

come Trosky e Kuttenberg Oggetti collezionabili e risorse

e risorse Servizi utili (fabbri, locande, mercanti, ecc)

utili (fabbri, locande, mercanti, ecc) Missioni e altri punti d'interesse

Ovviamente, attivate solo i segnalini di ciò che state cercando se non volete rovinarvi il piacere della scoperta. Kingdom Come: Deliverance II, proprio come il suo predecessore, punta molto sull'esplorazione e sulla scoperta spontanea, e sapere già dove trovare ogni cosa potrebbe togliere parte della magia all'avventura.