Con l’arrivo dell’estate, le giornate più lunghe e rilassate rappresentano il momento ideale per dedicarsi a esperienze videoludiche intense e appaganti. È il periodo perfetto per recuperare quei giochi PS4 e PS5 che, tra mille uscite e impegni, potrebbero essere passati inosservati o rimasti in attesa nella libreria digitale. Se possedete una PlayStation 5 o una PlayStation 4, il 2025 ha già offerto una varietà di titoli che meritano la vostra attenzione. Di seguito vi proponiamo sette giochi recenti da giocare in estate, perfetti da scoprire (o riscoprire) per qualità, contenuti e coinvolgimento.

Assassin’s Creed Shadows

Ambientato nel suggestivo Giappone feudale del XVI secolo, Assassin’s Creed Shadows vi mette nei panni di due protagonisti unici: la ninja Fujibayashi Naoe e il samurai africano Yasuke. Questa scelta narrativa offre due stili di gioco differenti ma complementari, alternando fasi stealth basate sull’agilità e l’infiltrazione a momenti d’azione pura con combattimenti corpo a corpo intensi. L’ambientazione è resa viva da un ciclo dinamico delle stagioni che modifica il comportamento dei nemici e le opportunità di esplorazione. Il mondo di gioco è ricco di villaggi, templi e paesaggi naturali che testimoniano una cura maniacale nei dettagli storici. Grazie al nuovo sistema di illuminazione, alla libertà di movimento verticale e alla rinnovata enfasi sulla furtività, questo capitolo rappresenta un’evoluzione profonda nella saga degli Assassini. È un’avventura coinvolgente e visivamente mozzafiato, perfetta da affrontare durante le giornate estive.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds porta la celebre serie Capcom in una nuova direzione, grazie a un’ambientazione spettacolare e reattiva: le Forbidden Lands, terre selvagge e misteriose dove ogni creatura e ogni ambiente rispondono in modo dinamico alle azioni del giocatore. I nuovi mostri introducono meccaniche di combattimento più strategiche, mentre il sistema delle ferite consente di colpire parti specifiche del corpo per influenzare il comportamento delle bestie. La vera rivoluzione è rappresentata da Seikret, una cavalcatura multifunzione che consente di combattere in movimento, trasportare equipaggiamento e affrontare esplorazioni rapide. Il gioco esalta la componente cooperativa con un multiplayer fluido, ma offre anche una modalità in solitaria ben bilanciata. Con una grafica potenziata e un gameplay profondo, è un titolo ideale per chi vuole immergersi in una lunga e gratificante esperienza estiva.

Death Stranding 2: On the Beach

Il nuovo progetto visionario di Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach, riprende e amplifica i temi del primo capitolo, portando i giocatori in un mondo ancora più pericoloso, enigmatico e simbolico. Nei panni di Sam Porter Bridges, l’obiettivo è quello di ricostruire connessioni tra comunità isolate in un’America fratturata, attraversando paesaggi mutevoli e affrontando minacce che sfidano la logica. Il gameplay si basa ancora una volta sul viaggio, ma introduce nuovi strumenti e veicoli per spostarsi, oltre a missioni più articolate che richiedono cooperazione indiretta con altri giocatori grazie al multiplayer asincrono. La narrazione, fortemente emotiva e filosofica, esplora la perdita, l’isolamento e la speranza. La colonna sonora, l’atmosfera e il ritmo riflessivo rendono Death Stranding 2 un’esperienza artistica unica nel panorama videoludico contemporaneo, ideale da vivere senza fretta durante l’estate.

Civilization 7

Civilization VII segna una svolta per la celebre serie strategica a turni, rendendola finalmente accessibile anche su console. La nuova edizione propone un’interfaccia rinnovata, controlli ottimizzati per il gamepad e una struttura più fluida delle partite. L’introduzione di leader persistenti e obiettivi narrativi variabili aggiunge profondità alle decisioni politiche, militari e diplomatiche. Le civiltà disponibili sono numerose e diversificate, con stili di gioco unici e bonus specifici che spingono a rigiocare più volte. Le mappe, ora ancora più dettagliate e animate, reagiscono all’espansione dell’impero, mentre l’intelligenza artificiale dei rivali è più flessibile e reattiva. Per chi cerca un titolo profondo, capace di durare centinaia di ore e di offrire sempre nuove sfide, Civilization 7 è un compagno di gioco ideale per l’estate.

Lost Records: Bloom & Rage

Dagli autori di Life is Strange arriva Lost Records: Bloom & Rage, una avventura narrativa profonda e malinconica che ruota attorno al potere dell’amicizia e ai segreti del passato. La storia segue un gruppo di quattro ragazze che si incontrano durante l’estate del 1995 e vivono un’esperienza misteriosa che cambierà per sempre le loro vite. Dopo 27 anni di silenzio, il gruppo si riunisce per affrontare i traumi nascosti e riscoprire i legami che le univano. Il gameplay si concentra sull’esplorazione, sulla scelta morale e sull’interazione con l’ambiente, con uno stile visivo suggestivo e una colonna sonora evocativa. Le meccaniche di gioco ricordano quelle di Life is Strange, ma con una maturità narrativa ancora più marcata. Grazie alla sua forte componente emotiva e al ritmo disteso, è un titolo ideale per chi cerca una storia coinvolgente e riflessiva da vivere con calma durante i mesi estivi.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

In questo spin-off ironico della saga Yakuza, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii catapulta Goro Majima su un’isola tropicale piena di stranezze e caos. Dopo un naufragio, Majima si ritrova a dover riprendere il controllo di un arcipelago dove gruppi criminali si contendono il potere. Il gioco unisce il tradizionale stile action beat ‘em up della serie a una nuova ambientazione esotica che mescola spiagge assolate, villaggi hula e combattimenti navali. Oltre alla trama principale, ricca di momenti surreali e gag demenziali, il titolo include una quantità incredibile di mini‑giochi, eventi secondari e attività bizzarre che offrono leggerezza e varietà. È il gioco ideale per chi cerca divertimento sfrenato e vuole staccare la mente con qualcosa di sopra le righe.

Dynasty Warriors Origins

Dynasty Warriors Origins riporta in auge il genere musou con una nuova enfasi su intensità e spettacolarità. Nei panni di un eroe inedito, il giocatore affronta battaglie su larga scala ambientate nel periodo dei Tre Regni, con centinaia di nemici da affrontare contemporaneamente in arene di dimensioni monumentali. Il sistema di combattimento è stato completamente rinnovato per offrire maggiore velocità, fluidità e impatto visivo, mantenendo però la semplicità e l’immediatezza tipiche della serie. La storia si sviluppa attraverso una narrazione cinematografica, con intermezzi doppiati e momenti emozionanti che approfondiscono i legami tra i personaggi. Grazie alla potenza di PS5, gli scontri raggiungono un livello tecnico senza precedenti nella saga, trasformando ogni battaglia in un evento epico. È il titolo ideale per chi vuole vivere l’azione pura in prima linea durante l’estate.