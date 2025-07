Come ogni fine settimana del mese, anche oggi siamo pronti a rinnovare l'appuntamento con i nuovi giochi gratis da riscattare su Prime Gaming: questo weekend potrete approfittare di 2 omaggi aggiuntivi, scaricabili come sempre su PC.

Ricordo che l'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime, trattandosi di uno dei numerosi vantaggi proposti a chi decide di abbonarsi al servizio del colosso e-commerce.

L'elenco di questa settimana non è dunque particolarmente longevo: scopriamo insieme i prossimi titoli che vi terranno compagnia senza costi aggiuntivi, grazie alle offerte di Prime Gaming.

Prime Gaming: giochi gratis del 25 luglio 2025

A differenza di quanto accaduto con i giochi gratis della scorsa settimana, questo weekend avrete necessariamente bisogno di riscattare i vostri nuovi omaggi su piattaforme esterne.

Vi ricordo naturalmente che non sarà necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo avere a disposizione i relativi account su GOG e Legacy Games.

Non dovete fare altro che fare clic sui link che vi abbiamo fornito in elenco e seguire le poche e semplici istruzioni per riscattare i nuovi giochi gratis del weekend, che resteranno vostri per sempre dopo aver completato l'operazione.

Come sempre vi consiglio di approfittare della promozione il prima possibile: Venba resterà disponibile fino al 24 settembre, mentre I Love Finding Wild Friends potrà essere riscattato fino al 27 agosto.

Sebbene ci sia dunque più di un mese di tempo a vostra disposizione, vi raccomando di completare l'operazione per non rischiare di dimenticarvene: come già detto i giochi resteranno vostri per sempre, quindi potrete decidere di scaricarli anche in un secondo momento.

Restando in tema di giochi gratis da scaricare sul vostro computer, colgo l'occasione per ricordarvi che su Epic Games Store è già disponibile il nuovo omaggio settimanale: si tratta di un interessante strategico in tempo reale.