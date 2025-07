L'universo del calcio digitale si prepara a vivere una nuova espansione geografica senza precedenti, con quello che si preannuncia essere uno dei capitoli calcistici più ricchi di sempre: Electronic Arts ha infatti confermato che il prossimo EA Sports FC 26 introdurrà ben cinque campionati completamente inediti nella storia della franchise, portando il numero totale di leghe giocabili a oltre 35.

Come segnalato da ComicBook, l'annuncio è arrivato direttamente in una dicitura sul sito ufficiale di EA, confermando la disponibilità di «oltre 20.000 giocatori distribuiti in più di 750 club e squadre nazionali, in oltre 120 stadi e 35+ campionati».

Il balzo da 30 a 35 leghe disponibili segna un incremento significativo rispetto al predecessore EA Sports FC 25, aprendo interrogativi e alimentando speculazioni tra gli appassionati: la comunità dei fan sui social network ha immediatamente iniziato a formulare ipotesi sui possibili nuovi ingressi, analizzando indizi e voci di corridoio che da tempo circolano negli ambienti specializzati.

Le previsioni della community

Tra le previsioni più accreditate emerge quella relativa al campionato cileno, la cui inclusione viene data per probabile da diversi osservatori, ma parallelamente, si fa strada l'ipotesi dell'inserimento della seconda divisione sudcoreana: secondo alcuni insider sarebbero esistiti già piani per l'introduzione nel suo predecessore, con gli sviluppatori che avrebbero poi deciso di rinviarla al nuovo capitolo.

Un altro campionato particolarmente quotato rimane il Messico: un'inclusione che potrebbe servire ad attirare ulteriori appassionati, pur non trattandosi di una lega particolarmente seguita a livello globale.

La suggestione più affascinante riguarda ovviamente il Brasile: la Série A brasiliana rappresenta infatti il sogno più ricorrente tra i commenti apparsi sui social media, dove i giocatori esprimono con insistenza il desiderio di vedere finalmente rappresentato uno dei campionati più prestigiosi e seguiti del Sud America.

La popolarità globale del calcio brasiliano e il suo peso specifico nel panorama internazionale potrebbero effettivamente convincere Electronic Arts a includere questa lega tra le novità di EA Sports FC 26 (che potete già prenotare su Amazon): un "sogno proibito" per tanti appassionati, ma chissà se il publisher riuscirà a realizzarlo con questo capitolo.

L'espansione geografica non rappresenta soltanto una questione numerica, ma riflette una strategia più ampia volta a democratizzare l'esperienza calcistica virtuale: includere campionati di diverse regioni del mondo significa offrire ai giocatori la possibilità di scoprire realtà calcistiche meno note ma altrettanto affascinanti, contribuendo a creare un prodotto sempre più inclusivo e rappresentativo della diversità del football mondiale.

Ovviamente non sappiamo ancora con certezza quali saranno le effettive novità a livello di campionati giocabili, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori dettagli ufficiali.

Nel frattempo, vi ricordo che Electronic Arts ha diffuso un interessantissimo approfondimento gameplay, che svela numerose novità per chi desidera un'esperienza più dinamica.