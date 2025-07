Mentre i fan di Silent Hill stanno ancora assaporando il successo del recente remake del secondo capitolo (che potete recuperare in sconto su Amazon), nuove indiscrezioni alimentano l'attesa per quello che potrebbe essere il prossimo grande progetto del franchise: il rifacimento del primo leggendario titolo della serie.

Le voci che circolano nell'industria videoludica suggeriscono tempistiche più ravvicinate di quanto molti si aspettassero, promettendo di riportare in vita l'atmosfera claustrofobica e terrificante della cittadina nebbiosa che ha terrorizzato i giocatori alla fine degli anni '90.

Secondo le ultime indiscrezioni di Dusk Golem (via ComicBook), leaker che si è spesso rivelato affidabile per le fughe di notizie legate alle saghe survival horror, lo sviluppo di Silent Hill 1 Remake sarebbe già iniziato diverso tempo fa, suggerendo che l'attesa potrebbe poi non essere così lunga.

Secondo le sue informazioni, i lavori sarebbero iniziati già circa tre anni fa: un dettaglio che confermerebbe l'impegno a lungo termine di Konami nel rilanciare la propria proprietà intellettuale più preziosa e, di conseguenza, uno sviluppo da parte di Bloober Team che sarebbe già a buon punto.

Il leaker ha anche azzardato una previsione temporale specifica, indicando il 2027 come possibile finestra di lancio per questo attesissimo progetto: ipotesi che, se confermata, confermerebbe che l'attesa non sarebbe poi così longeva, considerando che al momento è stato condiviso soltanto il logo ufficiale del gioco.

Un calendario fitto di progetti

L'eventuale rilascio nel 2027 collocherebbe il remake del primo Silent Hill in una posizione strategica nel calendario dei futuri titoli del franchise: prima di quella data, i fan dovranno confrontarsi con Silent Hill f e Silent Hill: Townfall, due progetti che promettono di esplorare nuove direzioni creative mantenendo l'identità distintiva della serie.

Vi ricordo che proprio Silent Hill Townfall è tornato a farsi "vivo" nelle scorse ore, con il team incaricato che ci ha aggiornato sui suoi ultimi sviluppi al riguardo.

Bloober Team si trova attualmente a gestire un portafoglio progetti particolarmente impegnativo, dato che sta lavorando anche a Cronos: The New Dawn, un titolo proprietario che rappresenta un'importante sfida creativa per l'azienda e che, a giudicare dall'ultimo trailer, sembra particolarmente ambizioso.

Le previsioni temporali di Dusk Golem, pur provenienti da una fonte considerata affidabile, necessitano di conferme ufficiali da parte di Konami o dello stesso Bloober Team: di conseguenza, vi invito come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Non appena Konami e Bloober Team avranno la possibilità di aggiornarci con novità riguardanti lo sviluppo di Silent Hill 1 Remake, non mancheremo di tenervi informati sulle nostre pagine.