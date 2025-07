Sotto l’ombrellone, in un chalet di montagna o in relax sul divano tra una gita e l’altra, la Nintendo Switch (e la nuovissima Switch 2) è la compagna di viaggio perfetta per divertirsi ovunque. Leggera, portatile e con un catalogo vastissimo, offre giochi per ogni gusto e momento della giornata, anche quelli tra un tuffo e l’altro. In questo articolo abbiamo selezionato 4 titoli ideali per l’estate per Nintendo Switch e 4 per la Switch 2: tutti imperdibili per divertirsi.

Per Nintendo Switch

1. Minecraft

Minecraft è il compagno perfetto per le tue giornate estive: ti porta in un mondo infinito fatto di cubi da esplorare, costruire e modellare a tuo piacimento. Per rilassarti creando il tuo villaggio da sogno o affrontare la modalità Sopravvivenza tra mostri e miniere, il gioco ti offre libertà totale. Perfetto in solitaria ma ancora più divertente con gli amici, grazie al multiplayer locale o online. La versione per Switch si adatta alla perfezione alla vita in movimento: puoi scavare, costruire o combattere ovunque, dalla spiaggia al rifugio in montagna. Con aggiornamenti continui e infinite possibilità, Minecraft non stanca mai. Un titolo senza età, creativo e avventuroso, che trasforma ogni momento libero in un viaggio tutto da vivere.

2. Crash Bandicoot

Crash Bandicoot torna alla ribalta con tutta la sua energia, follia e salti spericolati! In questa edizione puoi rivivere i classici platform che hanno fatto la storia della PlayStation, rimasterizzati con grafica moderna e controlli ottimizzati per la console ibrida. Corri, salta, schiva e fai giravolte nei livelli pieni di trappole, nemici buffi e ambientazioni esotiche. Crash è sempre lui: divertente, imprevedibile e pronto a metterti alla prova con sfide sempre più pazze. Ideale per grandi e piccoli, con il suo mix di nostalgia e novità è il gioco giusto da portare in vacanza… e farsi qualche risata sotto il sole!

3. Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons è il gioco perfetto per chi cerca relax e creatività in vacanza. In questo titolo ti trasferisci su un’isola deserta dove puoi costruire la tua casa, coltivare piante, pescare e socializzare con i simpatici abitanti animaletti. Ogni giorno porta nuove attività, eventi stagionali e possibilità di personalizzare l’isola a tuo piacimento. Con un’atmosfera tranquilla e uno stile grafico accogliente, è ideale per rilassarsi sotto l’ombrellone o durante una pausa. Puoi anche visitare le isole degli amici in modalità multiplayer, rendendo l’esperienza ancora più divertente. Un gioco che unisce semplicità e profondità, perfetto per tutte le età e per chi vuole staccare la spina dalla frenesia quotidiana.

4. Princess Peach Showtime!

Princess Peach Showtime! porta l’amata principessa in un’avventura ricca di azione, spettacolo e tanto charme. In questo platform colorato e dinamico, Peach si trasforma in diverse forme speciali per superare ostacoli, sconfiggere nemici e risolvere enigmi. Con una grafica vivace e uno stile teatrale unico, il gioco offre un’esperienza fresca e divertente, perfetta per chi ama l’universo Nintendo ma cerca qualcosa di originale. Facile da prendere in mano, è ideale per sessioni di gioco brevi o maratone sotto l’ombrellone. Princess Peach dimostra che anche una principessa può essere una vera eroina!

Per Nintendo Switch 2

1. Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza è un platform classico che riporta il mitico gorilla Donkey Kong in una serie di livelli pieni di azione e divertimento. Salta, arrampicati e schiva ostacoli mentre raccogli banane e affronti nemici in ambientazioni colorate e vivaci. Con comandi semplici e una sfida equilibrata, è adatto sia ai nuovi giocatori che ai fan di lunga data della serie. La grafica aggiornata mantiene l’atmosfera nostalgica ma con un tocco moderno, perfetta per giocare ovunque, dal divano all’ombrellone. Un titolo che unisce divertimento e adrenalina in ogni partita, ideale per chi cerca un gioco coinvolgente e immediato durante le vacanze. Donkey Kong Bananza è una festa di salti e risate!

2. Mario Kart World

Mario Kart World è la nuova, entusiasmante evoluzione della celebre serie di corse targata Nintendo. Porta le gare folli e adrenaliniche di Mario e amici in un contesto globale, con circuiti ambientati in città iconiche di tutto il mondo. Tra nuovi power-up, veicoli personalizzabili e modalità inedite, ogni gara è un mix esplosivo di velocità, strategia e puro divertimento. La grafica è fluida e coloratissima, e la colonna sonora ti accompagna in ogni curva. Facile da imparare, ma con abbastanza profondità da tenerti incollato per ore. Pronto a scendere in pista?

3. Leggende Pokémon Z-A

Leggende Pokémon Z-A rivoluziona l’universo Pokémon con un’avventura open world ricca di esplorazione e azione. Ambientato in una regione vasta e misteriosa, ti mette nei panni di un giovane allenatore pronto a scoprire antiche leggende e catturare Pokémon mai visti prima. Con un gameplay dinamico e una grafica spettacolare, il gioco combina combattimenti strategici con la libertà di muoversi liberamente nel mondo. Le missioni variegate e le sfide emozionanti offrono ore di divertimento sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Ideale da portare in vacanza, regala momenti di esplorazione e scoperta perfetti per ogni occasione. Un titolo imperdibile per chi vuole vivere i Pokémon come mai prima d’ora.

4. Sonic x Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations è un'esplosiva avventura che celebra la velocità e l'azione con due dei personaggi più iconici del mondo SEGA: Sonic e Shadow. Il gioco unisce il meglio dei platform 2D classici con la frenesia dei livelli 3D moderni, offrendo un’esperienza di gioco adrenalinica e visivamente spettacolare. Nei panni di Sonic, ripercorrerai i momenti più celebri della saga, mentre con Shadow affronterai una nuova storyline oscura e inedita, piena di misteri e sfide. Le ambientazioni sono dinamiche, i livelli ricchi di dettagli e i combattimenti contro i boss carichi di energia. La colonna sonora remixata aggiunge carica a ogni corsa, rendendo ogni livello memorabile.