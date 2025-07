Se ami la natura ma non hai il pollice verde, o semplicemente cerchi un modo creativo e rilassante per portare un tocco di verde in casa, i set Lego Botanical sono la risposta perfetta. Questi mattoncini non sono solo un gioco, ma una vera e propria esperienza artistica che unisce la precisione delle costruzioni Lego con la bellezza senza tempo di fiori e piante. Ogni set è pensato per creare composizioni eleganti e realistiche, perfette da esporre in salotto, in ufficio o come idea regalo originale. Preparati a scoprire come la natura può prendere vita, un mattoncino alla volta, in modo creativo e senza bisogno di annaffiare!

Mini orchidea

Bouquet di fiori

Bonsai

Piante grasse

Orchidea

Bouquet di rose

Piantine

Crisantemo

Albicocco

Fiori di ciliegio

Fiori di loto