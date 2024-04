Le migliori TV per giocare con Xbox Series X (aprile 2024)

Molti di voi avranno sicuramente giocato con Xbox One su una TV FullHD, magari aspettando la nuova generazione di console per fare un upgrade completo. Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità dell'ultimo baluardo di casa Microsoft, ovvero Xbox Series X, è necessario avere un setup all'altezza. La prima cosa che viene in mente è possedere una smart TV di ultima generazione che supporti tutte le caratteristiche e i formati video della console.

Se vogliamo il massimo che il mercato possa offrire, dovremmo scegliere una TV con l'ultimo standard audio-video, ovvero HDMI 2.1, che ha introdotto diverse novità interessanti grazie alla sua banda larga superiore rispetto al precedente HDMI 2.0. HDMI 2.1 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei videogiochi per la sua capacità di supportare la risoluzione 8K e oltre, oltre ad avere diverse funzionalità interessanti come il Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport e Auto Low Latency Mode per ridurre l'input lag. Inoltre, non dimentichiamo il supporto all'HDR e alle sue varianti come HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG, che consentono di aumentare il realismo delle scene mostrate.

Date le molte opzioni disponibili sul mercato, abbiamo selezionato le migliori TV per giocare a Xbox Series X, tenendo in considerazione le loro caratteristiche tecniche e il loro costo. Tuttavia, è importante non scendere sotto una certa soglia di qualità per non compromettere l'esperienza di gioco. Infatti, tutte le TV che abbiamo scelto hanno una risoluzione 4K, supporto HDR e almeno una porta HDMI 2.0. Non abbiamo incluso le TV con risoluzione inferiore poiché non sarebbero in grado di sfruttare appieno i giochi next-gen.

Come scegliere una TV per giocare a Xbox Series X

Quando si tratta di selezionare una TV gaming per la Xbox Series X, è cruciale non puntare semplicemente alla più prestigiosa, ma trovare quella più adatta alle proprie esigenze. È fondamentale conoscere le specifiche essenziali per orientarsi nella scelta.

In questo contesto, SpazioGames si propone come guida, evidenziando i criteri indispensabili nella ricerca della TV ideale per le vostre avventure videoludiche con la Xbox Series X, garantendo che ogni sessione di gioco sia immersiva.

Quale deve essere la risoluzione del pannello?

Quando pensate all'acquisto di un televisore ottimizzato per la Xbox Series X, è cruciale considerare certi elementi chiave. La risoluzione dello schermo merita attenzione primaria: essa rappresenta il totale dei pixel presenti sul display. Mentre la generazione precedente favoriva prevalentemente il FullHD (1920x1080p), l'era dell'Xbox One e successivamente quella della Xbox Series X hanno segnato il passaggio al 4K o Ultra HD (3840x2160p), migliorando notevolmente la qualità visiva.

Quali tecnologie esistono per la realizzazione dei pannelli?

Quando valutate un televisore, non limitatevi solo a considerare la risoluzione; è fondamentale anche esplorare le varie tecnologie dietro la costruzione dei pannelli. Generalmente, i modelli sul mercato adottano tecnologia LED, indicando schermi LCD con illuminazione posteriore a LED per garantire maggior luminosità e minor spessore, superando così i vecchi modelli con lampade fluorescenti. I televisori di alta gamma si distinguono in OLED e QLED, oltre ai loro derivati.

Gli OLED, o Organic LED, si basano su composti che emettono luce autonomamente quando colpiti da elettricità, eliminando la necessità di retroilluminazione e offrendo neri profondi e un contrasto elevatissimo. Tuttavia, possono essere meno performanti in termini di luminosità massima. I QLED, ovvero Quantum Dot LED, sono versioni avanzate di pannelli LCD che sfruttano punti quantici per arricchire la gamma cromatica, senza però raggiungere il nero assoluto caratteristico degli OLED.

Che cos'è l'HDR (High Dynamic Range) e perché è importante?

Dovete porre attenzione al supporto delle varie forme di HDR (High Dynamic Range), essenziale per garantire una resa dei colori superlativa. Grazie all'HDR, il vostro televisore è in grado di offrire una palette cromatica notevolmente estesa, mirando a replicare fedelmente ciò che l'occhio umano può percepire. Ciò si traduce in immagini dove i punti luminosi brillano con intensità sorprendente, mentre le zone d'ombra rivelano dettagli nascosti. Sul mercato esistono numerosi standard HDR, inclusi HDR classico, HDR10+, Dolby Vision e HLG, quest'ultimo ideale per le trasmissioni TV. Tra questi, Dolby Vision rappresenta la punta di diamante, sebbene sia prevalentemente riservato a televisori di alta gamma.

Che cos'è l'input lag e come cambia l'esperienza di gioco?

L'input lag riveste un ruolo cruciale per voi giocatori, poiché misura il lasso di tempo necessario affinché un comando, come la pressione di un pulsante, si traduca in una risposta visibile sullo schermo. Un valore minore, misurato in ms (millisecondi), garantisce una risposta del gioco più immediata e soddisfacente. Questo parametro assume particolare rilevanza nei titoli che richiedono rapidità, quali gli sparatutto competitivi in prima persona che girano a 60fps (frame per secondo) o superiori. Al contrario, il suo impatto si riduce nei titoli avventurosi progettati per girare a 30fps.

Che cos'è il refresh rate e perché deve essere alto?

La frequenza di aggiornamento, definita anche come refresh rate, rappresenta le volte che uno schermo rinnova le immagini ogni secondo, ed è espressa in Hertz (Hz). Un valore alto in questo parametro traduce l'esperienza visiva in maggiore fluidità, specialmente evidente nei videogiochi dinamici come i titoli di corse. Tradizionalmente, gli schermi TV si attestavano sui 60Hz, tuttavia, il mercato recente ha introdotto modelli con frequenze fino a 120Hz, migliorando notevolmente la scorrevolezza visiva e, di conseguenza, l'esperienza di gioco. Questa migliorata resa dell'immagine necessita però che anche le piattaforme di gioco, incluse le console di ultima generazione, supportino tale avanzamento tecnologico.

Quali funzioni smart deve avere una TV gaming?

Oggi, ogni apparecchio è stato trasformato in uno strumento smart e sempre connesso a Internet, e naturalmente, le TV non sono da meno. Le televisioni attuali sono equipaggiate con sistemi operativi avanzati che le rendono vere e proprie centrali multimediali domestiche, arricchite da un'ampia selezione di applicazioni. Samsung adotta Tizen, un sistema operativo esclusivo, noto per il suo ampio supporto e l'abbondanza di app; LG, invece, opta per WebOS. Entrambi consentono l'accesso a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e NowTV, garantendo un'interfaccia user-friendly e efficiente. Anche Google TV si rivela una scelta eccellente, sfruttando la popolarità di Android nel settore mobile. Altri produttori, magari meno noti, propongono sistemi operativi come VIDAA di Hisense, che, sebbene meno conosciuti, non scendono in qualità.

Quali porte HDMI dovrebbe possedere una TV gaming per PS5?

Le televisioni di ultima generazione richiedono prevalentemente collegamenti tramite porte HDMI, uno standard nato nel 2002 che si è evoluto per trasmettere dati ad alta definizione e velocità. È importante sottolineare, come evidenziato nell'introduzione, che la versione aggiornata, l'HDMI 2.1, supporta risoluzioni fino a 10K a 120Hz, oltre a funzionalità avanzate come il Game Mode VRR e l'HDR dinamico. Se desiderate una TV pronta per il futuro, orientatevi verso modelli con connessioni HDMI 2.1 o, in alternativa, HDMI 2.0. Ricordate che, nonostante l'aspetto fisico del connettore rimanga invariato, è cruciale selezionare un cavo conforme e certificato per il tipo di segnale che intendete trasmettere. Ad esempio, utilizzare un cavo certificato HDMI 1.4 potrebbe non permettere di raggiungere la qualità di 4K a 60Hz anche se collegato tra dispositivi compatibili con HDMI 2.0.

Cosa sono VRR, ALLM e modalità gioco?

In questa sezione, ci siamo concentrati sulle innovazioni tecnologiche che elevano la qualità del gioco sulla vostra TV. Con il tempo, le televisioni hanno adottato funzionalità tipiche dei monitor per gaming di alta fascia, migliorando notevolmente le prestazioni rispetto ai tradizionali 60Hz, limitazione storica per le console. Grazie all'avvento di HDMI 2.1, è stato possibile implementare il Variable Refresh Rate (VRR) e l'Auto Low Latency Mode (ALLM). Quest'ultimo rileva automaticamente la connessione di una console, passando alla "modalità gioco" per ridurre l'input lag disabilitando filtri superflui in contesto ludico.