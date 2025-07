La fotocamera ufficiale di Nintendo Switch 2 si è rivelata un accessorio dalle vendite modeste, conquistando solo una piccolissima percentuale degli acquirenti della nuova console.

I dati raccolti da Circana attraverso l'analista Mat Piscatella, condivisi su Game File (via Nintendo Life), mostrano come questo dispositivo abbia registrato vendite su «percentuale a singola cifra media» rispetto alla base installata di Switch 2.

In altre parole, la telecamera ufficiale non è stata acquistata quasi da nessuno, sebbene il risultato rientrasse nelle aspettative degli esperti del settore: difficile immaginare che Nintendo abbia raggiunto i propri obiettivi interni di vendita, considerando che ha puntato fortemente su questa feature.

La telecamera ufficiale non solo è un accessorio facoltativo e non necessario al corretto funzionamento di Switch 2, ma si tratta anche, fondamentalmente, di una webcam molto costosa: basti pensare che viene proposta al prezzo consigliato di 59,99€ (anche se su Amazon potete già acquistarla in sconto).

La situazione si complica ulteriormente considerando che la compatibilità con telecamera di terze parti offre agli utenti alternative alla soluzione ufficiale: se avete a disposizione una webcam con una buona risoluzione, è plausibile immaginare che non abbiate neanche bisogno di questo accessorio che, per ovvi motivi, ha così trovato ben pochi acquirenti disposti a dargli fiducia.

Gli stessi dati confermano invece che il nuovo Pro Controller ha conquistato circa un acquirente su tre tra i possessori della nuova console, confermando che, evidentemente, i giocatori non hanno ritenuto necessario l'acquisto della telecamera.

L'integrazione della fotocamera nell'esperienza Switch 2 va oltre il semplice scatto di immagini, abbracciando funzionalità come il GameChat e modalità innovative che sfruttano il riconoscimento visivo nei videogiochi.

Ad esempio, Nintendo sta investendo su questa direzione con il lancio di Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV — di cui vi ho già parlato nella nostra recensione dedicata — grazie a minigiochi specificamente progettati per sfruttare le capacità della fotocamera.

Tuttavia, come vi ho raccontato su queste pagine, la telecamera viene implementata poco e prevalentemente come gimmick, non riuscendo così a fare breccia tra gli appassionati che hanno già acquistato Switch 2.

Nintendo dovrà probabilmente intensificare gli sforzi per dimostrare il valore aggiunto della fotocamera, anche se la già citata compatibilità con webcam di terze parti potrebbe complicare non poco l'impresa.