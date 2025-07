Il Game Boy LEGO è ora disponibile in preorder sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 59,99€. Questo fantastico set da 421 pezzi ricrea in scala quasi 1:1 la leggendaria console Nintendo, con dettagli autentici come il +Control Pad funzionante e Game Pak intercambiabili di The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land. Un regalo perfetto per nostalgici e collezionisti, disponibile dal 1 ottobre 2025.

Game Boy LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Game Boy LEGO è perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che hanno vissuto l'era dorata delle console portatili Nintendo e desiderano rivivere quei momenti magici attraverso un'esperienza di costruzione unica. Questo set si rivolge particolarmente ai collezionisti adulti che apprezzano i dettagli autentici e la qualità LEGO, offrendo la possibilità di ricreare fedelmente l'iconica console con tutti i suoi elementi caratteristici come il +Control Pad, i pulsanti A e B e la regolazione del contrasto.

Il prodotto soddisfa l'esigenza di chi cerca un regalo nostalgico e raffinato per sé stesso o per gli amanti dei mattoncini e del retrogaming. Con i suoi Game Pak intercambiabili di The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land, complete di schermi lenticolari, offre un'esperienza personalizzabile che unisce creatività e nostalgia. Il supporto espositivo incluso lo rende inoltre un perfetto pezzo da collezione per arricchire qualsiasi ambiente con un tocco di storia videoludica. Il set misura 14 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

Il Game Boy LEGO a 59,99€ in preorder rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming e collezionismo. Disponibile dal 1° ottobre, questo set da collezione LEGO vi permetterà di rivivere la nostalgia del gaming retrò con un oggetto di design raffinato. La qualità costruttiva LEGO, i dettagli e la possibilità di personalizzare il display lo rendono perfetto sia come regalo che come pezzo da esposizione. Vi consigliamo di prenotarlo subito per assicurarvi questo tributo unico a una delle console più iconiche della storia dei videogiochi.

