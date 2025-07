Con l’estate 2025 che avanza e le vacanze al mare che si avvicinano, molti di noi iniziano a pianificare momenti di svago all’aperto, cercando attività che uniscano relax e intrattenimento digitale. Tra un tuffo in acqua e una passeggiata al tramonto, le console portatili rappresentano una soluzione ideale per ritagliarsi spazi di divertimento personalizzato. In particolare, la Nintendo Switch, la Steam Deck e l’ASUS ROG Ally offrono un’esperienza di gioco flessibile, adattabile a ogni situazione e perfetta da portare con sé sotto l’ombrellone.

Il catalogo di giochi portatili disponibili è ormai così ampio e variegato da poter soddisfare ogni tipo di giocatore: chi desidera esplorare mondi immaginari, chi vuole cimentarsi in partite rapide e competitive, o chi preferisce un’avventura rilassante e a basso ritmo. In questa guida abbiamo selezionato sette videogiochi da giocare in vacanza, ideali per l’estate su Nintendo Switch, Steam Deck e ROG Ally. Dai simulatori di vita ai giochi d’azione, passando per le grandi avventure open world, troverete proposte adatte a ogni stile e a ogni momento della giornata.

Animal Crossing: New Horizons

Con Animal Crossing: New Horizons, potrete evadere dalla frenesia quotidiana per dedicarvi alla creazione del vostro personale paradiso tropicale. Inizierete l’avventura su un’isola deserta tutta da esplorare, personalizzando ogni angolo con arredi, sentieri, edifici e decorazioni stagionali. Potrete pescare, catturare insetti, coltivare fiori rari e organizzare eventi con gli abitanti animali del villaggio, creando una comunità viva e accogliente. Il ciclo giorno/notte e le stagioni dinamiche rendono l’esperienza sempre fresca, mentre l’interazione online aggiunge un tocco sociale prezioso.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Tales of the Shire vi immerge nell’universo pacifico e bucolico degli Hobbit, offrendo un’esperienza di gioco centrata su relax, scoperta e vita di comunità. Potrete creare il vostro personaggio Hobbit, stabilirvi nel villaggio di Bywater e costruire una vita fatta di piccoli gesti quotidiani: coltivare l’orto, cucinare piatti tradizionali, decorare la vostra tana hobbit con oggetti artigianali e partecipare a eventi locali. Il ritmo lento e contemplativo del gioco lo rende ideale per un’esperienza portatile e disimpegnata.

Sid Meier’s Civilization VII

Con Sid Meier’s Civilization VII, avrete l’opportunità di guidare una civiltà dalla preistoria all’era moderna, prendendo decisioni strategiche che influenzano cultura, economia, diplomazia e guerre. Il gioco offre una mappa da esplorare e colonizzare, una varietà di leader storici da impersonare e numerose condizioni di vittoria. Ogni partita è diversa grazie alla generazione casuale del mondo e alla molteplicità di strategie disponibili. La modalità portatile permette di avanzare a turni con calma, perfetta per il ritmo rilassato delle giornate estive.

Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns HD ripropone uno dei platform più amati della serie Nintendo, con grafica migliorata e nuovi contenuti. Il gioco offre un’avventura dinamica attraverso giungle, spiagge, caverne e vulcani, dove Donkey Kong e Diddy Kong affrontano nemici e ostacoli in un’azione frenetica. La varietà di livelli, i puzzle ambientali e il ritmo incalzante mantengono alto l’interesse, mentre la possibilità di giocare in cooperativa aggiunge valore nelle sessioni condivise.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds alza l’asticella dell’esperienza action-RPG con un mondo ricco di creature titaniche, ecosistemi dinamici e ambienti in continua evoluzione. Il gioco permette di esplorare le Terre Proibite, ambienti che mutano con il clima e la fauna, dove ogni caccia diventa una sfida strategica. Potrete preparare l’equipaggiamento, seguire le tracce, affrontare le belve in solitaria o con un gruppo fino a quattro giocatori. Il sistema di combattimento approfondito, le armi multiple e l’attenzione ai dettagli rendono ogni incontro unico.

Avowed

In Avowed, vi troverete immersi in un mondo fantasy profondo e dettagliato, dove le vostre scelte influenzano la narrazione, le relazioni e l’esito finale dell’avventura. Potrete esplorare biomi variegati, affrontare nemici con un sistema di combattimento flessibile (mischia, magia, armi da fuoco) e personalizzare le vostre abilità tramite un sistema a classi aperte. Il gioco combina storytelling, esplorazione e azione in un mix che ricorda i migliori RPG occidentali, il tutto con la qualità narrativa tipica di Obsidian.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom espande l’universo già colossale di Breath of the Wild, introducendo nuove dinamiche di gioco, una verticalità ancora più spinta con isole nel cielo e zone sotterranee da esplorare. Link potrà utilizzare nuove abilità come Ultramano, Ascend e Recall per manipolare l’ambiente, creare veicoli e superare enigmi ambientali con approcci creativi. La libertà di esplorazione, la cura per i dettagli e la qualità della narrazione lo rendono uno dei giochi più completi dell’attuale generazione.