Spiaggia, montagna o città: ovunque tu vada, c’è sempre spazio per una partita a UNO. In viaggio con amici, in famiglia o in coppia, portare con sé un gioco di carte è una di quelle piccole scelte che possono trasformare un pomeriggio noioso in un momento di puro divertimento. Ma oggi l’intramontabile UNO non è più solo quello classico: esistono versioni per tutti i gusti, dalle sfide più strategiche alle varianti più imprevedibili e pazze. In questo articolo ti proponiamo i migliori UNO da mettere in valigia prima di partire, perfetti per ogni tipo di vacanza e compagnia.