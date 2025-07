Se siete alla ricerca di un modo esclusivo per celebrare la storia di PlayStation, dovreste dare un'occhiata alla collezione per il 30° anniversario di PlayStation, disponibile solo su PlayStation Direct. Questa edizione limitata è pensata per rendere omaggio alla leggendaria console del 1994, combinando design iconico, funzionalità moderne e un forte richiamo nostalgico che ogni appassionato PlayStation saprà apprezzare.

PlayStation 30° anniversario, chi dovrebbe acquistarla?

La PlayStation Portal Remote Player - 30th Anniversary Limited Edition rappresenta la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza di gioco PS5 ovunque in casa, senza rinunciare allo stile. Il dispositivo, con una connessione Wi-Fi stabile, consente lo streaming diretto dei giochi dalla vostra console PS5 e si distingue per una livrea esclusiva ispirata alla prima PlayStation, con colorazioni retrò e dettagli curati.

Anche la console PlayStation 5 edizione digitale - 30th Anniversary Limited Edition (modello slim) è una proposta imperdibile per chi cerca un hardware performante dal forte valore collezionistico. Il suo design riprende fedelmente i colori classici della PS1, unendo potenza di nuova generazione e stile senza tempo. A completare la linea troviamo il controller wireless DualSense - 30th Anniversary Limited Edition, che offre tutte le funzionalità moderne del DualSense, come feedback aptico e grilletti adattivi, ma con un'estetica che celebra la nascita del brand.

L'acquisto su PlayStation Direct offre vantaggi concreti: spedizione gratuita, resi senza costi aggiuntivi e garanzia di un anno inclusa. Vista la natura esclusiva e a tiratura limitata di questa collezione, vi consigliamo di agire tempestivamente per non perdere l'occasione di possedere un pezzo di storia del gaming. Scoprite ora la collezione per il 30° anniversario di PlayStation e arricchite la vostra postazione con un tocco leggendario. I prodotti saranno disponibili dal 29 settembre 2025.

