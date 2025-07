EA Sports FC 26: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Recentemente, Electronic Arts ha svelato nuovi dettagli e data di uscita di uno dei videogiochi sportivi più attesi dell’anno: EA Sports FC 26. Il nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica torna con importanti novità, sia sul fronte del gameplay che delle edizioni disponibili. Con il lancio previsto per settembre, è il momento ideale per scoprire cosa offre il titolo e come assicurarsi una copia tramite il preorder.

EA Sports FC 26, cos’è e di cosa parla?

EA Sports FC 26, sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania, è il nuovo episodio della saga che ha raccolto l’eredità dei vecchi FIFA. Questo capitolo continua l’evoluzione di un brand ormai consolidato, puntando ancora una volta sull’esperienza autentica del calcio globale. Il gioco permetterà di vivere l’emozione del campo attraverso modalità iconiche come Ultimate Team, Carriera, Clubs e Volta, tutte alimentate dal potente motore Frostbite. I miglioramenti al gameplay derivano in gran parte dai feedback ricevuti dalla community: sarà infatti possibile scegliere tra due stili di gioco, uno più realistico e uno più spettacolare, a seconda delle preferenze dell’utente.

Una delle grandi sorprese di quest’anno è la presenza di Zlatan Ibrahimović come testimonial principale della Ultimate Edition. L’ex fuoriclasse svedese, che ha militato nei club italiani più prestigiosi (Juventus, Inter e Milan), compare in un trailer nostalgico che celebra il suo impatto sulla cultura calcistica contemporanea.

Per la copertina della Standard Edition, EA ha scelto due giovani stelle del calcio europeo: Jude Bellingham del Real Madrid e Jamal Musiala del Bayern Monaco, simboli di una nuova generazione di campioni.

Il reveal trailer ufficiale, già online, ha mostrato in anteprima alcune delle novità del gameplay, promettendo un titolo più rifinito, personalizzabile e vicino alle esigenze dei giocatori moderni.

EA Sports FC 26, quando esce?

L’uscita di EA Sports FC 26 è fissata per il 26 settembre 2025 su Windows PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e, per la prima volta in assoluto, anche su Nintendo Switch 2.

Chi effettuerà il preorder della Ultimate Edition potrà accedere al gioco con una settimana di anticipo, a partire dal 19 settembre 2025.

È inoltre prevista, come accaduto negli anni precedenti, una prova di 10 ore tramite EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, anche se manca ancora una conferma ufficiale da parte di EA.

EA Sports FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 26 è il titolo ideale per tutti gli appassionati di calcio digitale, dagli amanti del realismo simulativo a chi preferisce un approccio più arcade e spettacolare. Il gioco risponde alle esigenze di una community ampia e internazionale, grazie a un sistema di gameplay altamente personalizzabile, nuove animazioni volumetriche, una IA dei portieri più intelligente e un dribbling più fluido.

I fan della modalità Ultimate Team troveranno in FC 26 una delle edizioni più ricche mai pubblicate, grazie anche ai bonus di preorder e alle nuove opzioni evolutive per i giocatori. Al tempo stesso, chi predilige le modalità offline come Carriera potrà contare su una narrazione più profonda, strumenti gestionali avanzati e un comparto tecnico ai massimi livelli.

EA Sports FC 26, quale versione acquistare?

EA Sports FC 26 sarà disponibile in due versioni principali:

Standard Edition

Include il gioco base e l’accesso ai contenuti fondamentali delle varie modalità. I preorder di questa versione includono anche alcuni bonus digitali come oggetti per Ultimate Team e personalizzazioni esclusive.

Include il gioco base e l’accesso ai contenuti fondamentali delle varie modalità. I preorder di questa versione includono anche alcuni bonus digitali come oggetti per Ultimate Team e personalizzazioni esclusive. Ultimate Edition

Pensata per i veri appassionati, include: Accesso anticipato di 7 giorni (dal 19 settembre 2025) 6.000 FC Points distribuiti su due mesi (4.500 su Switch) Season 1 Premium Pass Oggetto giocatore ICONA non scambiabile per FC 26 Bonus ICONA ed EVO da utilizzare anche su FC 25 Slot evoluzione aggiuntivo , coach e scout 5 stelle , sblocco archetipi , sfide live

Pensata per i veri appassionati, include:

EA Sports FC 26, quanto costa e dove acquistarlo

I preorder sono già attivi presso i maggiori rivenditori. Su Nintendo Switch e Switch 2 il prezzo è leggermente ridotto per via delle differenze di contenuti e prestazioni.

Come sempre, vi consigliamo di monitorare le offerte dei principali store online per accedere alle migliori promozioni. Non appena saranno disponibili nuove edizioni o eventuali bundle promozionali, vi aggiorneremo tempestivamente.

Amazon

PS5 - Standard Edition | 78,99€

Xbox - Standard Edition | 78,99€

Nintendo Switch 2 - Standard Edition | 68,99€

Nintendo Switch - Standard Edition | 58,99€

PC - Standard Edition + PO Bonus | 69,99€

PC - Ultimate Edition | 99,99€

Gamelife