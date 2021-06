Xbox & Bethesda E3 2021 | Live – Tutti gli annunci e i trailer

Xbox & Bethesda stanno per dare il via alla propria conferenza dell’E3 2021, che sarà la prima svolta insieme dopo l’acquisizione della compagnia da parte di Microsoft.

L’attesa per questa presentazione è sicuramente elevata: sarà l’occasione per mostrare tantissimi giochi in uscita su Xbox Series X e Xbox Series S, ma anche per svelare quelli che saranno i piani per il prossimo futuro di Bethesda e non solo.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nella nostra guida all’evento, in questa presentazione sembra ormai assicurata la presenza di Halo Infinite e Starfield, oltre ad ulteriori arrivi su Xbox Game Pass, ormai un vero e proprio protagonista delle console di Microsoft.

Microsoft e Bethesda hanno infatti già confermato che lo showcase durerà circa 90 minuti: includerà non solo la vasta gamma di giochi previsti dalla loro partnership, ma scopriremo di più sui titoli in uscita per le vacanze natalizie, novità su Xbox Game Pass e tanto altro.

Potremo dunque aspettarci annunci importanti, tra cui possibili acquisizioni che potrebbero andare a rinforzare gli studi di sviluppo a disposizione del team Xbox.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo con voi l’evento con un recap live: tenete costantemente aggiornata questa pagina per scoprire in tempo reale tutti gli annunci ed i trailer svelati all’interno della conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase per l’E3 2021.

Potrete inoltre interagire sul canale Twitch di SpazioGames, dove i nostri Domenico e Stefania commenteranno con voi tutte le ultime novità di questa presentazione.

Non ci resta dunque che aspettare le ore 19:00 per poter finalmente scoprire tutti gli annunci che Xbox e Bethesda ci hanno riservato: vi auguriamo un buon divertimento ed una buona lettura!

