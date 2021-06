Forza Horizon 5 annunciato (con data d’uscita), ecco dove sarà ambientato

Microsoft e Playground Games hanno annunciato Forza Horizon 5, nuovo capitolo dell’apprezzata serie racing open world.

Il gioco sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento della casa di Redmond per PC, console e cloud.

Come ampiamente vociferato, il titolo sarà ambientato in Messico, tornando così in Nord America per la prima volta dai tempi del capostipite.

Forza Horizon era infatti ambientato in Colorado, mentre il seguito diretto nell’Europa del Sud (compresa la nostra Liguria).

Forza Horizon 3 aveva invece rappresentato una rottura netta col passato, portando la proprietà intellettuale addirittura in Australia.

Forza Horizon 4, ancora disponibile su Xbox Game Pass, era stato portato nel Regno Unito, dove aveva introdotto l’interessante concetto delle Stagioni.

La buona notizia è che Playground Games, pur essendo già impegnata sul riavvio di Fable, ha già sganciato la data d’uscita, fissata al prossimo 9 novembre 2021.

Una versione Premium completa di tutti i DLC in uscita sarà disponibile in accesso anticipato il 5 novembre.

In questa data, il franchise tornerà a deliziare con i suoi 4K a 60 fotogrammi al secondo, esattamente come fatto dal predecessore al debutto su Xbox Series X.

Nella lunga demo cui abbiamo assistito, abbiamo potuto vedere al centro della scena la Mercedes-AMG Project ONE, con una velocità massima di oltre 350 km/h.

Pur arrivando così vicino alla presentazione, il lancio in programma prossimamente non ci ha sorpreso in maniera particolare, dal momento che l’avevamo anticipato nella nostra guida all’evento Xbox & Bethesda dell’E3 2021.