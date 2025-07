La News in un minuto

Microsoft ha effettuato licenziamenti massicci nella divisione Xbox, causati secondo gli analisti da obiettivi finanziari irrealistici imposti dal CFO Amy Hood. L'acquisizione di Activision-Blizzard avrebbe alzato notevolmente le aspettative economiche, rendendo impossibile raggiungerle senza ulteriori tagli. La strategia basata su Game Pass non ha prodotto i risultati sperati e potrebbe non essere più sostenibile, mentre la pressione sui risultati economici ha raggiunto livelli problematici per la sostenibilità a lungo termine della divisione gaming di Microsoft.