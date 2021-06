Avalanche annuncia una nuova esclusiva Xbox co-op open world

Sempre in occasione della conferenza Xbox e Bethesda, Avalanche Studios ha deciso di proporre una nuova IP esclusiva per le console Microsoft, mai vista prima.

Stiamo parlando di Contraband, un titolo cooperativo open world dallo stile molto particolare e ambientato nel mondo fittizio di Bayan negli anni ’70, realizzato dagli autori di Rage 2, come potete ammirare nel video sottostante.

Il gioco sarà ovviamente disponibile al day one anche per gli abbonati al catalogo Xbox Game Pass.

Poco sotto, il trailer di annuncio di Contraband, mentre a questo indirizzo potete consultare tutti gli annunci della conferenza:

Il trailer non ha di fatto mostrato nulla del gioco, ma sicuramente siamo stati in grado di farci un’idea piuttosto chiara di quella che potrebbe essere l’atmosfera alla base del gioco.

Gioco che sarà basato sulla prossima generazione del motore grafico Apex, che ha messo le basi per i precedenti titoli open world della casa giapponese.

Lo studio di sviluppo è noto al pubblico di tutto il mondo per titoli come Just Cause, Mad Max e Rage, quindi anche Contraband va di diritto nella lista dei titoli da attendere con discreta curiosità.