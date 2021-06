The Outer Worlds 2 annunciato, sarà un’esclusiva Xbox

Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds 2 con uno spassoso trailer alla conferenza Xbox & Bethesda per l’E3 2021.

Il seguito di The Outer Worlds è stato presentato all’evento anche se non c’è molto da condividere al riguardo per il momento.

Il trailer è stato infatti realizzato completamente in computer grafica e con una voce narrante che ha scherzato sul fatto che Obsidian non avesse niente di pronto da mostrare.

Come tutti i titoli di Xbox Game Studios, The Outer Worlds 2 è in programma fin dal day one su Xbox Game Pass.

Questo vuol dire che il titolo fantascientifico potrà essere goduto su queste piattaforme:

Xbox Series X|S

PC Windows

Cloud gaming

Diversamente dal capostipite The Outer Worlds, il seguito non sarà pubblicato da Private Division, e non uscirà sulle piattaforme PlayStation e Nintendo.

The Outer Worlds 2 «sarà ambientato in un nuovo sistema solare con una nuova crew», come spiegato su Xbox Wire.

Obsidian ha inoltre fornito un update su Awoved, spiegando che «il team è al lavoro duramente per fare qualcosa che siamo sicuri i fan dei nostri giochi e dell’universo di Pillars of Eternity ameranno».

Quanto a Grounded, infine, il 30 giugno sarà disponibile l’update Shrood & Doom, con la possibilità di sedersi (a grande richiesta, pare), funghi, pet e un nuovo ragno gigantesco – la Brute Mother.