Redfall è una nuova esclusiva Xbox da Arkane, ecco quando esce

Phil Spencer ha sganciato una “one more thing” alla conferenza Xbox & Bethesda per l’E3 2021, e questa si chiama Redfall.

Si tratta di una nuova proprietà intellettuale proveniente da Arkane Studios, la software house ora impegnata su Deathloop.

Il progetto è un open world immersive shooter da giocare con gli amici oppure completamente da soli, a proprio piacimento.

Come da rumor, in questo nuovo mondo (per massimo quattro giocatori) la minaccia sarà rappresentata da vampiri.

Si tratta di un’esclusiva Xbox firmata da Arkane Austin, la divisione che si è occupata pochi anni fa del reboot di Prey.

Per ora abbiamo potuto apprezzare soltanto un lungo trailer in computer grafica, e nessuno spiraglio per il gameplay vero e proprio.

I protagonisti sono Layla Ellison (la più giovane del team con abilità telecinetiche), Jacob Boyer (ex militare armato di cecchino con un occhio vampiresco), Remi de la Rosa (con companion robotico Bribón) e Devinder Crousley (investigatore paranormale).

Le creature nemiche sono confermate come vampiri ma non hanno paura di croci, non dormono in casse da morto o altri stereotipi del genere; sono esseri umani che lo sono diventati da poco ed erano/sono molto avidi.

Al pari di tutti i titoli di Microsoft e Bethesda, il gioco sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.

Il lancio è in programma per l’estate del 2022.