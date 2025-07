La News in un minuto

Samantha Béart, voce di Karlach in Baldur's Gate 3, denuncia che le trame legate a diversità, equità e inclusione vengono sistematicamente rimosse dai giochi in sviluppo, affermando che oggi un titolo inclusivo come Baldur's Gate 3 farebbe fatica a ottenere il via libera dai grandi publisher. Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di ridimensionamento delle politiche DEI, con aziende come Amazon che hanno dismesso i propri programmi di inclusività definendoli "obsoleti", mentre sviluppatori e attori di progetti inclusivi subiscono sempre più attacchi online. L'articolo sottolinea che il problema non è cosa si racconta ma come si racconta, evidenziando che una narrazione forte richiede naturalmente diversità e rappresentazioni sfaccettate.