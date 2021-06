Starfield esiste: Bethesda svela piattaforme e data d’uscita

Bethesda ha rotto il silenzio su Starfield, il suo nuovo titolo d’esplorazione spaziale nonché prima IP inedita inoltre venticinque anni di storia.

Il gioco, che sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dall’esordio, ha finalmente esibito il tanto atteso gameplay e anticipato la data d’uscita.

Nel corso dell’esibizione è stato anticipato che Starfield sarà disponibile come esclusiva console per Xbox e su PC Windows.

Dopo mesi di discussioni, seguite all’acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft, è stato dunque confermato che il titolo non verrà lanciato su PS5.

Per l’occasione, è stato svelato che Starfield sarà disponibile sulle piattaforme servite da Xbox Game Pass a partire dal prossimo 11 novembre 2022.

Le piattaforme sono state ufficializzate come Xbox Series X, Xbox Series S e PC Windows, per cui saranno precluse PS5 e le console old-gen.

Dal lancio viene garantito il supporto al cloud gaming, quindi ci si potrà giocare anche con smartphone e tablet Android e iOS nonché via PC dalle specifiche ridotte.

La data d’uscita, che non è stata programmata come in tanti speravano per il 2021, puntualizza come lo sviluppo sia ancora in corso a spron battuto per rispettare la scadenza ora fissata al 2022.

Abbiamo anche appreso i primi particolari sul gameplay, posizionato centinaia di anni da oggi, che vedranno gli utenti esplorare un vasto universo agli albori della scoperta della navigazione spaziale.

Il primo in-game teaser da Bethesda, come uno dei punti focali dello showcase Xbox all’E3 2021, ha così fugato le perplessità lasciate finora da un singolo e brevissimo video risalente ormai al 2018.

Nel trailer, abbiamo sentito la voce e visto un personaggio femminile prepararsi alla partenza da un pianeta alieno roccioso.

La key art comprende anche un personaggio maschile con un casco da astronauta, il che sembrerebbe suggerire che potremo personalizzare il protagonista a piacimento – com’è tradizione di Bethesda.

Starfield, che viene definito come RPG next-gen «ambientato tra le stelle», offrirà non a caso una «libertà senza precedenti».