Xbox Game Pass, annuncio all’E3: 11+ nuovi giochi in arrivo

Microsoft ha annunciato l’arrivo di 11 nuovi giochi su Xbox Game Pass.

I nuovi arrivi sul servizio in abbonamento contemplano Yakuza Like a Dragon, che completa la serie di SEGA nella libreria, ma non solo.

Da Bethesda arrivano ben dieci giochi oggi, tra cui:

Arx Fatalis

Dishonored La Morte dell’Esterno

DOOM

Rage

The Evil Within 2

Wolfenstein II

Fallout

Fallout 2

Fallout Tactics

Fallout 3

Questa nuova tornata porta il computo dei titoli Bethesda su Xbox Game Pass ad addirittura 30 unità, che comprendono tra gli altri Skyrim e Dishonored II.

Inoltre, è stato confermato che DOOM Eternal riceverà un upgrade per Xbox Series X|S con 4K e ray tracing il 29 giugno, insieme ai 120fps.

Questo un recap delle modalità:

Xbox Series X

Performance Mode: 1800p – 120 FPS

Balanced Mode: 2160p – 60 FPS

Ray Tracing Mode: 1800p – 60 FPS

Xbox Series S

Performance Mode: 1080p – 120 FPS

Balanced Mode: 1440p – 60 FPS

Ray Tracing Mode: Not Available

PlayStation 5

Performance Mode: 1584p – 120 FPS

Balanced Mode: 2160p – 60 FPS

Ray Tracing Mode: 1800p – 60 FPS

PC

Ray Tracing Mode: disponibilità e prestazioni secondo l’hardware PC

La lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass è stata ulteriormente estesa con la conferma che Back 4 Blood sarà disponibile dal day one, ovvero dal 12 ottobre.

Alla lista si aggiungono anche Party Animals, che sarà un’esclusiva al lancio nel 2022, e Hades, in programma per il 13 agosto su Xbox.

Sempre ad agosto, precisamente dal 25 agosto, sarà disponibile infine anche Psychonauts 2 di Double Fine Productions.

Guardando più distante, oggi è stato annunciato che ci saranno due integrazioni di alto rango su Xbox Game Pass – tra cui Contraband, di Avalanche, in arrivo in esclusiva sulle piattaforme Microsoft.

Starfield è in arrivo l’11 novembre 2022 e sarà disponibile in esclusiva sulle piattaforme servite dalla libreria on demand.

Tra le novità dal day one presentate in occasione dello showcase Xbox & Bethesda abbiamo anche A Plague Tale Requiem, seguito di Innocence, in calendario per il prossimo anno.