Una nuova rivelazione su LinkedIn ha acceso i riflettori su Insomniac Games: uno sviluppatore senior specializzato in character e concept design ha aggiornato il proprio profilo professionale citando, oltre a Marvel’s Wolverine, anche due “giochi non annunciati” attualmente in sviluppo.

Il nome non è stato divulgato per tutelarne la privacy, ma la fonte è Noticias PlayStation.

Lo sviluppatore in questione ha già lavorato su Marvel’s Spider-Man 2 (che trovate su Amazon), ed è dunque inserito in pieno nell’universo Marvel targato Insomniac.

Anche se la compagnia non ha ancora svelato ufficialmente progetti diversi da Wolverine, il famigerato leak del 2023 offre uno spunto solido per immaginare di cosa si possa trattare.

Secondo i documenti emersi durante l’attacco informatico, Insomniac avrebbe in cantiere un titolo dedicato a Venom, Marvel’s Spider-Man 3, un nuovo Ratchet & Clank, Marvel’s X-Men (previsto addirittura per il 2030), e una IP inedita destinata alla finestra 2031-2032.

È bene ricordare che queste date potrebbero essere già cambiate: il presunto Venom doveva uscire nel 2025, ma ad oggi non è stato nemmeno annunciato.

Se dovessimo fare un’ipotesi ragionata, è probabile che i due giochi non ancora rivelati siano proprio Marvel's Spider-Man 3 e il ritorno di Ratchet e Clank, assente da tempo sulla scena nonostante l’ottimo Rift Apart.

Nel frattempo, Marvel’s Wolverine, annunciato nel 2021, resta avvolto nel mistero: niente gameplay, né una finestra di lancio concreta. Alcune voci interne suggeriscono comunque un’uscita nel 2026, ma finché Sony non si esprime ufficialmente, restano solo ipotesi.

L’idea che Insomniac stia sviluppando più giochi in parallelo non sorprende, ma rassicura. Nonostante le difficoltà legate alla sicurezza interna e alla pressione delle aspettative, resta uno dei pochi studi capace di consegnare titoli narrativi di altissimo profilo con costanza.

Se anche solo uno di questi progetti riuscirà a eguagliare il livello di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac ha il futuro assicurato.