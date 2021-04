Returnal | Guida

La prima esclusiva PS5 del 2021, Returnal, sta finalmente per arrivare: lo sparatutto roguelike sviluppato da Housemarque sarà infatti disponibile ufficialmente a partire dal 30 aprile.

Questo titolo è distribuito da Sony e sarà la prima di una lunga serie di esclusive PlayStation previste per il corso dell’anno.

Per celebrare l’imminente lancio del gioco, noi di SpazioGames abbiamo pensato di proporvi la nostra guida completa di Returnal, così da aiutarvi fin da subito ad apprenderne tutti i segreti e le meccaniche.

Trattandosi di un gioco di natura procedurale, ogni volta che falliremo il pianeta si riconfigurerà in modo casuale: sapere come muoversi potrebbe dunque fare la differenza su questo titolo.

Naturalmente, trattandosi di elementi generati casualmente, sarà sempre coinvolto anche un pizzico di fortuna: a volte perfino le sezioni iniziali potrebbero diventare eccessivamente ostiche.

In ogni caso, a fare la differenza sarà sempre e comunque l’abilità del giocatore, motivo per cui riteniamo che i nostri consigli potrebbero farvi davvero comodo.

Senza farvi aspettare oltre, vi proponiamo la nostra guida completa di Returnal, che andremo aggiornando costantemente anche dopo il lancio, non appena i nostri esperti e la community avranno avuto modo di scoprire ulteriori segreti sul gameplay del titolo.

Auguriamo dunque ai nostri lettori una buona lettura!

Returnal: tutto quello che dovete sapere

Nella parte iniziale della nostra guida vi spiegheremo quello che è necessario sapere sull’esplorazione del gioco, rivelandovi come avanzare in determinate aree del gioco e come attivare il viaggio rapido.

Come camminare sulla lava

Come si fa il viaggio rapido

Come raggiungere parti sopraelevate

Come camminare nell’acqua

Come si distruggono i rovi

Con queste informazioni di base potrete stare certi di sapere tutto ciò che vi occorrerà per l’esplorazione del vostro nuovo mondo. Se invece volete saperne di più sui combattimenti di Returnal, proseguite pure la lettura…

Returnal: guida alle armi e al combattimento

In questa sezione della nostra guida vi spiegheremo dettagliatamente come funziona il combattimento, dandovi anche suggerimenti sulle diverse armi da gioco e sul come poter diventare ancora più pericolosi.

Le migliori armi

Come aumentare la competenza delle armi

Come si fa il fuoco secondario?

Guida ai combattimenti

In poco tempo avrete già in vostro possesso tutte le informazioni necessarie per poter vincere ogni combattimento del gioco. Ora che avete appreso le basi del titolo, possiamo procedere a consigli ancora più utili…

Returnal: strategie e trucchi

La parte conclusiva della nostra guida è dedicata a tutti i segreti ed i trucchi di Returnal, fornendovi tutte le strategie necessarie per poter portare a termine la vostra avventura.

Scoprirete dunque come poter sconfiggere i boss del gioco, come essere sempre pronti ad ogni inconveniente ed, in generale, come riuscire ad arrivare alla fine dell’avventura sani e salvi.

Adesso avete davvero tutti gli strumenti di cui avete bisogno per poter completare la storia di Returnal e limitare il più possibile le vostre morti nel mondo di gioco.

Siete dunque arrivati alla conclusione della nostra esaustiva guida. Non ci resta che augurarvi sinceramente buona fortuna: ora superate i biomi e dimostrate di essere i migliori esploratori dello spazio.