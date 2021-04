Returnal, i migliori reperti

Uno degli aspetti più particolari di Returnal è sicuramente il modo in cui il titolo spinge il giocatore a tenere sempre d’occhio il proprio equipaggiamento alla ricerca dei bonus più utili.

I reperti assumeranno un’importanza particolare, dato che sono dei bonus che potranno essere equipaggiati indipendentemente dal resto dell’inventario.

In questa guida vi spiegheremo quali sono i migliori reperti e perché dovreste puntare ad ottenerli il prima possibile.

Per ulteriori suggerimenti sul come affrontare questa avventura, ricordatevi di consultare la nostra guida di Returnal, dove troverete tanti consigli utili.

I migliori reperti di Returnal

Prima di iniziare a descrivervi i migliori reperti, vogliamo tranquillizzarvi dicendovi di non preoccuparvi più di tanto su quanti ne arriverete a raccogliere: avrete a disposizione ben 15 slot diversi per poterli equipaggiare.

Di conseguenza, è davvero molto improbabile che riusciate a riempirli tutti contemporaneamente in un’unica partita, anche perché sono davvero difficili da trovare.

Per potere trovare i reperti di Returnal dovrete cercare all’interno dei forzieri o, in alternativa, utilizzare il fabbricatore per produrveli da soli grazie agli oboliti.

Tenuto conto dunque che oltre ai nostri suggerimenti ne potrete prendere in considerazione molti altri che potrete trovare durante la vostra esplorazione, abbiamo individuato 5 reperti che riteniamo essere i migliori del gioco.

Il primo di questi è lo scudo resinico: come intuibile dal nome, vi permetterà di generare degli scudi per proteggersi dai danni ricevuti dopo aver raccolto una resina.

Il secondo è particolarmente utile per chi vuole guadagnare in fretta tanti soldi, come abbiamo già avuto modo di consigliarvi nell’apposita guida dedicata: l’estrattore di oboliti vi permetterà infatti di moltiplicare le valute droppate dai nemici uccisi in battaglia.

La spira dorata vi permetterà invece di utilizzare l’energia radioattiva degli oboliti a vostro vantaggio, permettendovi di aumentare il danno inflitto e risultando dunque particolarmente utile per gli scontri.

A proposito dei combattimenti, consigliamo fortemente di utilizzare il bramaferite se ne avrete l’occasione: quando il possessore entra in battaglia farà fuoco in più, ricaricandosi in automatico. Inoltre, i proiettili colpiranno sempre il bersaglio scelto dal possessore, facendo danni aggiuntivi quando il nemico è debole.

Infine, dato che Returnal sa essere davvero punitivo, uno dei reperti più utili del gioco è sicuramente la statuina di astronauta: avrà la funzione di una vera e propria vita extra, permettendovi dunque di avere una seconda chance anche se dovreste essere morti.