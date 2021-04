Returnal, come utilizzare il viaggio rapido

Su Returnal è altamente probabile, dato che si tratta di un roguelike molto impegnativo, che vi ritroverete ad esplorare un bioma diverse volte alla ricerca di tutte le stanze che potreste avere perso.

Per potervi aiutare a navigare più facilmente nel mondo, esiste la possibilità di poter sfruttare il viaggio rapido per muoversi rapidamente da un posto all’altro.

In questa guida vi spiegheremo dunque come utilizzare il viaggio rapido su Returnal e come sbloccarlo, descrivendovi il suo funzionamento.

Non perdetevi tutti i nostri suggerimenti sull’ultima esclusiva PS5 consultando la nostra guida di Returnal, completa di tutte le informazioni necessarie per affrontare questa sfida.

Come utilizzare il viaggio rapido

Sarete in grado di sbloccare il viaggio rapido nei primi istanti del gioco: intorno alla metà del primo bioma troverete i Trasmettitori di Hermes, un equipaggio permanente che vi permetterà di accedere a questa feature.

Grazie a questo oggetto unico avrete la possibilità di utilizzare i Traslatori, delle location uniche che permettono il viaggio rapido sul bioma.

La posizione dell’equipaggiamento non sarà però uguale per tutti, data la natura procedurale del gioco: tutto dipenderà molto dal modo in cui il bioma è stato generato durante la vostra partita.

In ogni caso, potrete comunque ottenerlo nei primi momenti della vostra partita e dovrebbe essere relativamente facile da individuare: dunque cercate di non preoccuparvi troppo e proseguite senza problemi la vostra avventura.

Nella mappa di Returnal troverete diversi punti interrogativi: una volta che ci troveremo su di essi, vedremo che cambieranno forma e diventeranno dei portali di colore blu.

Salendoci sopra potremo accedere immediatamente a tutti i teletrasporti rapidi che avremo sbloccato fino a quel momento, tra una sezione e l’altra del bioma.

Il viaggio rapido non vi consentirà di muovervi da un bioma all’altro: serve unicamente per teletrasportarsi facilmente in zone presenti nel mondo che state ancora esplorando.

Questa feature sarà sicuramente un ottimo alleato per riuscire a scoprire tutti i segreti nascosti su Atropo.