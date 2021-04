Avere le armi migliori di Returnal non sarà sufficiente per poter essere devastanti: bisognerà infatti assicurarsi che esse siano in grado di poter fare il maggior numero di danni possibile.

A questo scopo, nel titolo è presente un particolare indicatore, che rivela il livello di competenza delle armi padroneggiate e che ci permetterà di renderle più potenti.

In questa guida vi spiegheremo dunque come aumentare la competenza delle armi su Returnal, svelandovi anche qualche trucco per accelerare il processo.

Per tanti altri suggerimenti sull’ultima avventura esclusiva per PS5, vi ricordiamo di consultare la nostra guida di Returnal.

Come aumentare la competenza delle armi

Per poter aumentare la competenza delle armi c’è solamente una soluzione possibile: dovrete uccidere quanti più nemici possibile.

Sconfiggere gli avversari di Returnal farà continuamente guadagnare esperienza alle vostre armi: dopo averne guadagnata a sufficienza il suo livello di competenza aumenterà, permettendovi di fare molti più danni.

Ci sono alcuni piccoli suggerimenti che possiamo darvi per fare salire più rapidamente il vostro livello di competenza: il primo di questi è sicuramente quello di esplorare il più possibile il bioma in cui vi trovate e di non mirare semplicemente ad arrivare alla fine.

Sconsigliamo di prendere strade dirette verso l’uscita, o finirete per diventare sotto livellati: questo renderà le vostre battaglie molto più ostiche del normale.

Se però vorrete prendere una scorciatoia, ricordatevi di utilizzare il ricalibratore, in grado di riportare il livello di competenza della vostra arma al valore indicato per quel bioma.

Esistono inoltre dei consumabili in grado di aumentare anch’essi il livello di competenza: se riuscirete a trovarli saranno un enorme aiuto per rendere le vostre armi ancora più potenti.

Un’alternativa può essere quella di usare dei parassiti, alcuni dei quali sono in grado di aumentare la velocità con cui potrete aumentare il livello dell’arma.

Tuttavia, dato che si tratta di un bonus molto vantaggioso, porteranno con sé anche dei malus davvero pericolosi: di conseguenza vi suggeriamo fortemente di pensare con attenzione se è davvero il caso di provare ad usufruire di questa opportunità.