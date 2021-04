Returnal, come utilizzare il fuoco secondario

Durante la nostra avventura su Returnal ci renderemo presto conto che il mondo che stiamo attraversando è un posto brutale ed avremo bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Un potenziamento indispensabile per le nostre armi, che troveremo anche abbastanza presto durante la nostra partita, è il fuoco secondario, inizialmente non presente e che dovremo cercare noi stessi.

In questa guida vi spiegheremo dunque come utilizzare il fuoco secondario su Returnal e come sbloccarlo, illustrandovene dettagliatamente il suo funzionamento.

Non dimenticatevi inoltre di consultare la nostra guida di Returnal per rimanere sempre aggiornati su tutti i suggerimenti indicati per affrontare la vostra avventura.

Dove trovare il Caricatore Atropico

Per sbloccare la possibilità di utilizzare il fuoco secondario dovrete avventurarvi fino alle fasi finali del primo bioma di gioco.

Una volta esplorato a sufficienza il primo mondo di Returnal, dovreste essere in grado di individuare il Caricatore Atropico.

Si tratta di un equipaggiamento permanente che sbloccherà definitivamente il fuoco secondario, applicandosi automaticamente a tutte le armi.

Inutile dirvi come questa funzione contribuirà ad aumentare notevolmente la vostra potenza di fuoco, offrendovi un’utilissima opzione aggiuntiva per affrontare le diverse minacce che infestano Atropo.

Non potrete utilizzare costantemente il fuoco secondario, dato che dopo avere utilizzato l’abilità sarà necessario attendere la fine del cooldown prima di poterlo sfruttare nuovamente.

Un modo utilissimo per compensare questo bilanciamento è però quello di abbinare alla vostra arma un particolare consumabile in grado di diminuire il tempo necessario.

Facendo così, potrete utilizzare l’abilità secondaria molto più rapidamente e potrete affrontare molto più facilmente anche le sfide più ostiche di Returnal.

Se utilizzerete l’arma giusta e saprete sfruttare a dovere il fuoco secondario, facendo ovviamente attenzione ai molteplici pericoli e proiettili che vi troverete davanti, avrete tutti gli strumenti giusti per poter vincere questa sfida.