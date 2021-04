Returnal, come andare sott’acqua

Durante la vostra esplorazione dei biomi su Returnal, è probabile che abbiate notato spesso e volentieri degli oggetti disponibili sott’acqua.

Per la maggior parte della vostra avventura non sarete in grado di poter entrare in quelle aree, ma alla fine sarà necessario riuscirci per poter recuperare tanti segreti.

Per questo motivo in questa guida di Returnal vi spiegheremo come andare sott’acqua e dove sarà possibile trovare lo strumento che vi permetterà di farlo.

Se volete scoprire tutti i nostri suggerimenti per affrontare l’ultima esclusiva PS5, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Returnal.

Dove trovare le Zavorre Adali

Per poter esplorare le zone sott’acqua e raccoglierne i relativi oggetti sarà necessario prima di tutto trovare le Zavorre Adali.

Si tratta di un equipaggiamento permanente, uno degli ultimi che troverete all’interno di Returnal e disponibile solo alla fine del quinto bioma, il penultimo mondo del gioco.

Sono delle scarpe che vi permetteranno di accedere a tutte le aree subacquee disponibili su Atropo, che vi permetteranno di trovare tutti i segreti nascosti

Nonostante non potrete dunque sbloccare questo oggetto per gran parte della vostra avventura, trattandosi di un equipaggiamento permanente potrete sempre stare certi di non dover stare attenti di perderle.

Questo perché il sesto bioma di Returnal è interamente ambientato sott’acqua: di conseguenza avere le Zavorre Adali è un requisito indispensabile per potervi accedere.

Esplorando sott’acqua non solo potrete dunque avanzare nel gioco, ma sarete in grado di raccogliere oggetti come oboliti, etere e resina.

Inoltre, sarete in grado di trovare delle piccole aree facoltative, che contribuiranno in maniera importante verso l’esplorazione del bioma al 100%

Con le Zavorre Adali, avrete dunque ottenuto l’equipaggiamento indispensabile per poter affrontare il livello finale di questa avventura.