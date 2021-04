Returnal, come padroneggiare i combattimenti

Returnal non si farà mai problemi a mettere alla prova le abilità ed i riflessi dei propri giocatori, rendendo i combattimenti incredibilmente adrenalinici ma anche impegnativi.

Per poter sperare di sopravvivere più a lungo in questo mondo, sarà dunque necessario apprendere il prima possibile le basi sui combattimenti e sul loro funzionamento.

In questa guida vi spiegheremo dunque come funzionano i combattimenti di Returnal, svelandovi anche qualche utile consiglio per restare in vita.

Non dimenticate di dare uno sguardo alla nostra guida di Returnal per tutti gli aiuti e i consigli su questa atipica esclusiva PS5.

Guida ai combattimenti

Su Returnal vi ritroverete in continuazione circondati da proiettili ed attacchi nemici provenienti da ogni lato: di conseguenza la prima abilità che dovete imparare è la schivata.

Non solo vi permetterà infatti di evitare gli attacchi nemici, ma vi aprirà una vera e propria finestra di invulnerabilità totale, permettendovi di attraversare comodamente proiettili e raggi laser, permettendovi di riposizionarvi facilmente.

A tal proposito, la cosa più importante durante le battaglie è di non fermarvi mai, nemmeno per un istante: tiratevi via il prima possibile dalle situazioni più affollate e tenetevi pronti ad adattare continuamente la vostra strategia agli scontri di fronte a voi.

A partire dal terzo bioma sarà indispensabile imparare ad utilizzare anche il rampino per posizionarsi adeguatamente: che sia per tirarsi fuori dagli scontri affollati o per cambiare piattaforma, sarà un alleato indispensabile.

Non dimenticatevi mai dunque della sua esistenza e cercate di sfruttarlo il più possibile, altrimenti i combattimenti diventeranno più difficili di quanto dovrebbero.

Per superare le fasi più concitate negli ultimi biomi di Returnal, oltre al già citato rampino dovrete essere in grado di sapere utilizzare bene anche proiettili e la spada atropica: ancora una volta, il nostro consiglio è quello di muoversi continuamente, per evitare che nella nostra posizione possano arrivare tutti i pericoli possibili.

La spada atropica è infatti particolarmente utile per sfoltire le fila nemiche ed allontanare i nemici quando subirete attacchi ravvicinati ed in gruppo, oltre ovviamente ad attaccare i nemici che si difendono con le bolle e contro gli avversari alati.

In generale, il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di rimanere sempre pronti ad ogni situazione e di non distrarvi mai nemmeno per un secondo.