Returnal, come guadagnare soldi (oboliti) rapidamente

Anche su Returnal sarà importante riuscire a guadagnare quanti più soldi possibile.

La valuta di questo gioco si chiama oboliti e ci permetteranno di poter creare consumabili all’interno di location chiamate Costruttori, in grado di fare la differenza tra la vita e la morte durante le fasi più intense.

In questa guida vi spiegheremo dunque come guadagnare soldi rapidamente su Returnal, svelandovi dunque i metodi più efficaci per farmare oboliti.

Non dimenticate di consultare la nostra guida di Returnal per saperne di più su tutte le componenti del titolo, boss compresi.

Guida per guadagnare oboliti velocemente

Se volete cercare di ottenere una grande quantità di oboliti in breve tempo, ricordatevi di non prendere mai alcuna scorciatoia quando ripetete i biomi, ma di esplorare sempre ogni singola zona a vostra disposizione.

Vi ricordiamo che Returnal è prima di tutto un roguelike, di conseguenza ogni volta che morirete il mondo procedurale sarà modificato, generando nuove aree.

Tenendo sempre a mente questa caratteristica chiave, non dimenticatevi di esplorare tutti gli ambienti possibili alla ricerca degli oboliti e cercate di non trascurare nemmeno un singolo dettaglio del gioco.

Se cercate un metodo ancora più rapido per poter guadagnare soldi, allora vi suggeriamo sicuramente di combattere il più possibile.

In particolare, andando alla ricerca dei nemici più forti di Returnal, sarete in grado di ottenere i migliori drop dell’avventura: di conseguenza, potrete anche ottenere una maggiore quantità di prezioso denaro.

Tenetevi dunque sempre pronti ad affrontare ogni possibile combattimento e concentratevi sul portarli a termine in breve tempo, mantenendo comunque costantemente alta la concentrazione.

Un piccolo suggerimento che possiamo darvi è di provare ad ottenere un particolare reperto, chiamato estrattore di oboliti.

Averlo a disposizione nel nostro inventario ci permetterà infatti di moltiplicare considerevolmente i soldi che i nemici lasciano cadere una volta sconfitti.

Ottenere questo prezioso oggetto è dunque fondamentale per farmare oboliti nel più breve tempo possibile, ma in generale l’importante è quello di esplorare il più possibile e di non ignorare nessuna area del gioco, nemmeno quelle facoltative.