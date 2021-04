Returnal, consigli per iniziare

Returnal è l’ultimo sparatutto roguelike realizzato in esclusiva su PS5 e realizzato da Housemarque, disponibile a partire dal 30 aprile.

Trattandosi di un nuovo titolo next-gen, siamo certi che molti di voi vorranno provare ad iniziare l’avventura nella maniera migliore, soprattutto considerando la natura procedurale del titolo.

Per questo motivo abbiamo pensato a diversi consigli utili per iniziare la vostra avventura, adatti a tutti coloro che stanno per avventurarsi sui biomi per la prima volta.

Questi consigli fanno parte della nostra guida di Returnal, che vi suggeriamo di consultare per scoprire tutti i particolari sul gioco.

Consigli per iniziare Returnal

Prendetevi il vostro tempo

Come abbiamo già evidenziato più volte, Returnal è un titolo di natura procedurale: di conseguenza, ogni volta che vi rigenererete il mondo sarà diverso da come lo ricordavate.

Pertanto, è di estrema importanza attraversare con calma i diversi biomi del gioco, anche se avete già affrontato determinate zone in passato.

A tal proposito, è importantissimo non prendere scorciatoie ed esplorare lentamente tutto il bioma: questo vi permetterà non solo di aumentare facilmente di livello, ma anche di guadagnare tanti soldi.

Scoprire tutte le aree del bioma vi fornirà dunque maggiori possibilità di sopravvivenza all’interno di questo mondo ostico.

Raccogliete gli oboliti

Come in ogni videogioco che si rispetti, anche su Returnal sono disponibili delle valute particolare che svolgeranno la funzione di soldi.

Si tratta degli oboliti, che è assolutamente indispensabile cercare e raccogliere ogni volta che ne avrete la possibilità.

Li potrete ottenere uccidendo i nemici ed all’interno di sarcofagi, che ricordiamo essere anche quelli generati proceduralmente.

Gli oboliti sono fondamentali perché potremo spenderli nei Costruttori, che sono location dove è possibile creare i consumabili: all’inizio avremo a disposizione solo uno slot ma, avanzando nel gioco, potremo avere ben 3 spazi diversi.

Accumulate più etere possibile

Non dimenticatevi di esplorare anche le stanze facoltative: a volte, se sarete fortunati, potreste trovare delle rare piccole sfere chiamate etere.

In questo gioco non sono disponibili checkpoint, ma avere etere a vostra disposizione potrà permettervi di usufruirne comunque di uno, ma solo per una volta: spendendo 6 unità di etere, potrete ripartire da un determinato punto una volta sola, dopo essere morti.

Tenete d’occhio la vostra salute

La nostra barra della salute avrà a disposizione, oltre alla classica barra verde che ci indica quanta vita abbiamo, delle barrette aggiuntive che indicano il nostro livello di resina, che occupa uno slot aggiuntivo rispetto alla nostra salute.

Se il silfio è dunque in grado di rigenerare la nostra salute, la resina si occuperà di rimettere in sesto queste tacchette, che possono esserci d’aiuto o provarci malus.

La resina infatti potrebbe essere maligna e causare avarie, come quasi tutti gli elementi del gioco, dunque assumerla rappresenta sempre e comunque un rischio.

Aumentate la competenza delle armi

Concentratevi sull’aumentare il più possibile il livello di competenza delle armi equipaggiate: questo vi permetterà di infliggere molti più danni.

Ogni arma di Returnal avrà a disposizione un level cap di competenza, dunque l’importante è cercare di arrivare il più vicini possibile a quel numero, tenendo conto che esistono anche parassiti in grado di darci una mano.

Non fatevi colpire

Può sembrare un suggerimento scontato all’interno di un gioco in cui è di fondamentale importanza non morire mai, ma cercate davvero di non farvi colpire dai vostri nemici.

Non appena avrete inflitto un determinato numero di colpi, accumulerete infatti adrenalina, che vi consentirà di ottenere dei buff casuali che decadranno solo quando verrete feriti.

Tenete conto del fatto che esistono anche consumabili in grado di farvi partire dal livello massimo di adrenalina e di darvi un vantaggio consistente in battaglia.

Combattete il più possibile

Per potere sempre avere a disposizione i materiali migliori ed aumentare di livello, c’è solo una soluzione particolarmente utile: continuare a combattere il più possibile.

Affrontare in particolare nemici forti vi darà accesso ai migliori drop del gioco, dunque cercate di non saltare mai nessuno scontro a fuoco ed in pochi minuti diventerete forti e temibili.

Non fermatevi mai

Cercate di non concentrarvi su un semplice obiettivo, ma continuate a muovervi anche durante i combattimenti.

Se possibile, cercate di non perdere tempo a mirare al vostro obiettivo, ma sparate alla cieca così da poter sempre tenere d’occhio con la telecamera tutto ciò che vi circonda.

Questo ragionamento vale anche per i drop dei nemici: non fermatevi ad ispezionarli se l’area di gioco è ancora pericolosa, ma aspettate di aver ripulito per bene la zona.

Infine, cercate di individuare subito delle possibili vie di fuga, nel caso l’azione dovesse farsi più pericolosa di quanto possiate aver previsto.