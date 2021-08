Quanto è più piccolo davvero il dissipatore sulla nuova PS5? Si direbbe un bel po’

Uno degli argomenti più discussi di questi giorni riguarda sicuramente il modello revisionato di PlayStation 5, che è già in vendita in alcuni mercati come il Giappone e l’Australia.

Sappiamo che, dal lancio dello scorso ottobre, la console è ancora essenzialmente introvabile, quindi molti fan si sono stupiti all’idea che PS5 abbia già una versione rivisitata, considerando che non sono ancora riusciti a metterci sopra le mani senza il rischio di incappare in assurdi fenomeni di bagarinaggio.

Questa versione rivista di PS5 avrebbe prima di tutto una nuova vite per la sua base, che eviterebbe di dover far ricorso a un cacciavite, e a quanto pare migliorerebbe il Wi-Fi dopo le problematiche che alcuni avevano segnalato.

Nelle scorse ore però, dopo il teardown a cura di Austin Evans sul suo canale YouTube, è apparso chiaro che ci fossero anche alcuni cambiamenti più sostanziosi: la nuova console, infatti, modifica il dissipatore per il calore e la sua ventola, apparendo più silenziosa ma raggiungendo temperature leggermente più alte.

Ma quanto cambia davvero il dissipatore? Quanto è più piccolo e quali sono le differenze?

A giudicare dal teardown di Evans, possiamo vedere che effettivamente la differenza non sia poi così irrisoria: il dissipatore sul vecchio modello, oltre a essere più generoso, abbondava anche con la copertura in rame, che aiutava a tenere le temperature più basse.

Per controbilanciare, tuttavia, la nuova PS5 in questione presenta una ventola le cui lamelle sono più grandi e fitte, favorendo così una ventilazione più forte.

Il risultato, secondo quanto testato da Evans, è che la console è in effetti più silenziosa, in virtù della rinnovata ventola, ma anche che raggiunge temperature lievemente più alte, comprese tra i 3 e i 5° in più rispetto alla controparte uscita lo scorso novembre.

Thanks, Austin Evans

Di recente, Sony aveva anche annunciato di aver terminato di vendere PS5 in perdita come al lancio. La piattaforma, nonostante i problemi del mercato dei semiconduttori che l’hanno resa difficile da reperire, ha avuto un lancio di grande successo, facendo registrare numeri record.

Nel corso di quest’anno, PlayStation 5 ha potuto accrescere il suo parco di nuovi titoli first-party con Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart. Horizon: Forbidden West, che doveva chiudere la stagione delle produzioni Sony per il 2021, è stato invece rinviato all’inizio del prossimo anno.

In compenso, i giocatori sulla nuova console hanno potuto mettere le mani su Ghost of Tsushima: Director’s Cut, versione ottimizzata e ampliata con un’espansione del titolo uscito su PS4, e dal 24 settembre potranno giocare anche Death Stranding: Director’s Cut, che introdurrà alcune novità di cui vi abbiamo riferito nel nostro articolo dedicato – non tutte per noi affini alla filosofia del gioco.