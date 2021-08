Horizon Forbidden West rinviato al 2022, ma ora c’è una data certa

Nel corso della Gamescom Opening Night Live, Guerrilla Games ha fornito un aggiornamento su Horizon Forbidden West.

Come riferito da Mathijs De Jong, game director, il titolo per PlayStation 4 e PlayStation 5 non sarà disponibile nel 2021.

Il sequel di Horizon Zero Dawn è stato rinviato al 18 febbraio 2022, con un lancio programmato simultaneamente per entrambe le console.

La notizia era nell’aria, essendo stata anticipata da molteplici fonti autorevoli nel corso delle ultime settimane.

Non è stato mostrato ulteriore footage dopo la ricca anteprima dell’ultimo State of Play, ma la speranza è che presto ne vedremo ancora.

I pre-order saranno disponibili a cominciare dal 2 settembre sia per PS4 che per PS5, per cui sarà possibile portarsi avanti col lavoro.

«La decisione di spostare il lancio del gioco al 2022 certamente non è stata facile, ma ci piacerebbe prenderci un momento per ringraziare tutti i nostri fan per il loro incrollabile supporto», ha spiegato De Jong su PlayStation Blog.

«Sappiamo quanto attendiate di riunirvi con Aloy e i suoi amici, continuando la sua storia, ed esplorando un nuovo e più pericoloso mondo».

Il game director ha citato la pandemia come motivazione principale per il ritardo, con lo studio olandese che ha dovuto «adeguarsi ai nuovi flussi di lavoro, protocolli e altre sfide».

Surprise announcement we know you’ve been waiting for: the Enhanced Performance Patch for Horizon Zero Dawn on PlayStation 5 is live now! 🔥 Unlocks 60 FPS Mode

✨ 4K Checkerboard Resolution

🎮 Free for all PS5 players#HorizonZeroDawn pic.twitter.com/HdiuNNBTmS — Guerrilla (@Guerrilla) August 25, 2021

I giocatori su Horizon Zero Dawn in retrocompatibilità su PS5 saranno felici di sapere che c’è una buona notizia per loro.

È disponibile fin da subito una patch che introduce i 60 fotogrammi al secondo sulla console next-gen, senza alcun costo aggiuntivo.

L’update ha anche sistemato un problema di streaming delle texture registrato utilizzando Zero Dawn su PlayStation 5.

Inoltre, è stata rimossa la possibilità di scegliere per la modalità che predilige la fedeltà grafica solo sulla nuova piattaforma.

Il gioco gira adesso con una risoluzione di 4K non nativa, utilizzando la tecnica di upscaling del checkerboard rendering.

Gli annunci sono stati forniti nella cornice della Opening Night Live della Gamescom 2021, che abbiamo seguito momento per momento nel nostro recap live.