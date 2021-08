PS5, problemi con la connessione Wi-Fi dal day one (e i fan si lamentano)

PS5 è sicuramente una delle console più vendute e richieste sul mercato degli ultimi anni, ma questo naturalmente non significa che la piattaforma next-gen sia esente da problemi.

Molti fan si sono infatti lamentati di aver riscontrato problemi con la connessione Wi-Fi della propria console, rendendo dunque molto difficoltoso sfruttare pienamente PlayStation Plus per giocare online.

In alcuni mercati è stato messo in vendita un nuovo modello di PS5: nonostante le modifiche hardware non siano ancora state confermate, sappiamo che si tratta di una versione più leggera.

Il cambiamento principale ha però riguardato la vite dello stand, adesso molto più semplice da rimuovere rispetto a quella originale.

A rilanciare le segnalazioni dei fan ci ha pensato Kotaku, la cui redazione segnala di essere stata lei stessa vittima dei problemi di connettività Wi-Fi riportati: le reti non verrebbero più rilevate all’improvviso, costringendo a riavviare la console.

Gli utenti segnalano che non è un problema collegato all’assenza di segnale, dato che questo inconveniente può capitare anche con la console situata vicino al router e vicino ad altri dispositivi che invece riescono a collegarsi senza problemi.

La connessione Wi-Fi su PS5 continua a essere fonte di problemi anche oggi, come dimostrato da questa conversazione su Twitter di appena un giorno fa, nel cui interno moltissimi giocatori hanno riportato le loro stesse esperienze negative:

Does anyone else have this problem where the PS5 can’t connect online even though the wifi is working completely fine and the only fix is to toggle it on/off or restart the console. Is this just me??

— Janet Garcia (@Gameonysus) August 24, 2021