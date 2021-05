Horizon: Forbidden West: gameplay, macchine, quando esce e cosa sappiamo

Da quando ha fatto il suo debutto nel 2017, Horizon: Zero Dawn ha rapidamente conquistato un suo posto tra le IP di vetrina per il mondo PlayStation, con la protagonista Aloy che è pronta a tornare come protagonista di Horizon: Forbidden West, sequel del videogioco originale sviluppato ancora una volta da Guerrilla Games.

Dopo i dettagli dei primi trailer e la presentazione in uno State of Play dedicato, facciamo allora il punto su questo nuovo titolo di casa Sony che sarà lanciato come videogioco cross-generazionale per PS4 e PS5: come cambierà l’esperienza? In che scenari ci troveremo? Ci saranno novità significative o delle feature uniche su PlayStation 5? Vediamo tutto da vicino.

Horizon: Forbidden West, cosa succede

Sappiamo già che i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Aloy – che proprio come sperava Sony è diventata un personaggio simbolo del mondo PlayStation. Per chi si fosse perso l’episodio originale (che vi raccomandiamo di recuperare prima di Forbidden West), Aloy è nata nella tribù Nora, al centro di un mondo in rovina dove le città così come le conosciamo sono solo un ricordo e dei ruderi.

Aloy in Horizon: Forbidden West

La ragazza, che è cresciuta addestrandosi come agile guerriera per venire accettata dalla sua tribù matriarcale, dove veniva emarginata in quanto “senza-madre” (o di madre ignota, se preferite), in Zero Dawn partiva per sventare una terribile minaccia e per scoprire, contestualmente, i misteri sul suo ignoto passato.

Messa alle spalle quest’avventura, in Forbidden West Aloy si ritroverà in uno scenario citato già in Zero Dawn: in una specifica parte del gioco, infatti, Aloy apprendeva che il personaggio di Rost aveva affrontato alcuni viaggi «nell’ovest proibito» per raggiungere scopi su cui non faremo spoiler in questa sede.

Sembra che la ragazza, che aveva diciannove anni nell’episodio originale e di cui non ci è dato conoscere l’età in Forbidden West, almeno per ora, sia chiamata a esplorare queste aree per svenare nuove minacce. Se però Zero Dawn si ispirava soprattutto agli scenari del Colorado, questa volta è legittimo aspettarsi di essere ancora più a ovest, quindi probabilmente tra Utah, Nevada e California (come confermò anche Mathijs de Jong, director del gioco). In queste zone, c’è una sorta di malattia che sta portando i biomi al collasso: la vegetazione muore, la fauna muore e il clima è fuori controllo, con dei tornado che risucchiano la vita.

Il primo trailer mostrò le rovine di San Francisco e del suo Golden Gate Bridge, oltre al Palace of Fine Arts sommerso. Lecito aspettarsi che questi territori siano popolati, oltre che da nuove macchine, anche da nuove tribù: una di queste, i Tenakth, ha scoperto come eseguire l’override e utilizza le macchine come armi da guerra. Anche quelle più titaniche.

Horizon: Forbidden West: engine, gameplay e macchine

Da quello che abbiamo visto, Horizon: Forbidden West manterrà un gameplay fedele a quello del primo gioco, con un universo open world da esplorare e meccaniche da action adventure e gioco di ruolo. Sarà possibile cavalcare macchine su cui si eseguirà l’Override come nel primo videogioco, si potranno utilizzare diverse tipologie di armi come l’arco e la lancia e, per la prima volta, sarà anche possibile immergersi in acqua. La mappa sarà un po’ più grande di quella di Zero Dawn, ha confermato Guerrilla.

Questo significa che sarà possibile anche esplorare sott’acqua, mentre nel gioco precedente Aloy poteva solo spostarsi sul pelo dell’acqua per nascondersi. Inoltre, l’esplorazione sottomarina sarà influenzata dalle correnti che potrebbero trascinarvi verso una o l’altra direzione, quindi bisognerà tenerne conto. Gli sviluppatori hanno anche anticipato che Aloy non avrà limiti di tempo/ossigeno per le sue immersioni e hanno mostrato che sarà possibile nuotare a diversi ritmi, a seconda delle esigenze del giocatore. Inoltre, alcune macchine potrebbero attenderci tra le acque (o tentare di seguirci), o nuotare sul pelo.

Il mondo subacqueo vi attende in Forbidden West

Per quanto riguarda il gameplay, Aloy potrà caricare degli attacchi speciali nella sua lancia, da sferrare per finire i nemici più potenti a corto raggio. Avrà ancora a disposizione archi, fionde e bombe per creare impedimenti ai nemici, macchine comprese. Avrà anche la possibilità di utilizzare un rampino per avvicinarsi a delle sporgenze altrimenti lontane, che mira a favorire l’esplorazione verticale.

I combattimenti contro le macchine saranno ancora una volta caratterizzati dalla loro eterogeneità: le creature si affrontano in modi diversi a seconda delle loro debolezze e, nel primo video gameplay, abbiamo visto Aloy cercare di abbattere un’enorme macchina (la approfondiremo a brevissimo) utilizzando bombe con la sua fionda, colpendo punti deboli e infine facendone esplodere un serbatoio, mentre continuava a retrocedere e schivare per non venirne schiacciata o investita.

Lo scontro con una macchina

Interessante anche il fatto che i Tenakth, avendo imparato come eseguire l’override sulle macchine, le schierino al loro fianco durante i combattimenti: questo permette di confrontarsi contemporaneamente sia con umani che con creature meccaniche, in modi che dal primo video gameplay sono parsi più articolati rispetto a quanto accadeva con i Carja delle Ombre e le macchine corrotte nel primo gioco.

Confermato che torneranno diverse delle macchine già viste in Zero Dawn, così come è stato confermato che ce ne saranno di nuove: tra queste, i trailer hanno evidenziato i “Sunwings”, delle sorta di pterodattili alimentati dai pannelli solari che hanno sulle ali. Nei video abbiamo visto anche quelli che sono i “Tremortusks”, una creatura imponente simile a un mammut.

Il gioco sarà mosso da una versione migliorata di Decima Engine, che gli permetterà di girare al meglio sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Tutti i trailer

Se ve li siete persi, di seguito potete trovare i trailer e i video gameplay pubblicati fino a ora di Horizon: Forbidden West.

Forbidden West su PS4 e su PS5

Sebbene inizialmente fosse stato annunciato per PlayStation 5, Horizon: Forbidden West arriverà anche su PlayStation 4 e sarà un gioco cross-generazionale. Sappiamo però che approfitterà di alcune caratteristiche uniche della nuova console.

Il game director ha anticipato che con l’utilizzo dell’SSD il gioco godrà di caricamenti istantanei e di un viaggio rapido davvero veloce. Inoltre, anche riprendere il gioco dopo una morte, da un checkpoint, sarà molto più veloce che in passato, su PS5.

Horizon: Forbidden West

«In un gioco open world come Horizon: Forbidden West, se aprite la mappa per utilizzare il viaggio rapido da un capo all’altro, o ripartite da un checkpoint, allora sarà estremamente rapido. Quando lancerete il gioco, sarete direttamente nell’azione» ha assicurato de Jong.

È stato anche anticipato che utilizzerà Tempest Engine per la miglior resa sonora, così come sarà sfruttato Dualsense.

Quando esce

Horizon: Forbidden West è atteso per il 2021 su PS4 e PS5. Tuttavia, dopo l’ultimo State of Play, Guerrilla Games e Sony non hanno mai menzionato il 2021, facendo sapere che i lavori procedono bene e secondo scaletta, ma riferendo di non avere ancora una finestra di lancio precisa da fornire agli appassionati.

Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori dettagli dal team olandese, per comprendere quale potrebbe essere la definitiva finestra di lancio. Di recente, Sony aveva confermato quest’anno, ma dopo le ultime parole seguite allo State of Play vedremo se le carte in tavola cambieranno.