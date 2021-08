PS5, il nuovo modello è disponibile: ecco cosa cambia

Sul mercato è spuntato a sorpresa in vendita un nuovo modello di PS5, che sembra sia stato distribuito da Sony, attualmente, solo sul mercato australiano.

Si tratta di una versione più leggera della console next-gen e che apporta anche una piccola ma importante modifica allo stand, che però non intacca l’estetica o le funzionalità della console, del DualSense o altri accessori.

In precedenza erano già emerse delle possibili modifiche in arrivo tramite alcuni documenti ufficiali, che avrebbero riguardato la presenza di un nuovo modulo di comunicazione wireless, ma la sua presenza nei nuovi modelli non sarebbe stata confermata.

Le modifiche segnalate in questo modello sarebbero praticamente identiche a quanto emerso nella revisione di PS5 Digital Edition, tuttavia non era stato preannunciato alcun aggiornamento per la variante con lettore ottico.

Secondo quanto riportato dalla testata australiana Press Start, le nuove PS5 che sono state messe in vendita nel paese riportano la sigla CFI-1102A: si tratta di un nuovo modello che non era ancora stato messo in vendita.

Nessun altro paese al mondo, in questo momento, ha segnalato la messa in vendita del nuovo modello di PlayStation 5, né l’esistenza stessa di questa versione e le sue modifiche sono state confermate da Sony.

Tuttavia, la redazione di Press Start è riuscita a mettersi in contatto con un giocatore che è riuscito ad acquistare la console, ed ha confermato che la console è effettivamente più leggera, oltre a presentare una nuova vite per lo stand.

Come potete osservare nella foto comparativa che vi proporremo di seguito, per poter rimuovere lo stand non sarà più necessario utilizzare uno strumento esterno, rendendo possibile eseguire l’operazione a mano.

Non è ancora emerso online un manuale per il nuovo modello, ma a questo indirizzo potrete consultare il libretto in lingua giapponese realizzato per la nuova Digital Edition.

Inoltre, non è ancora chiaro quali componenti interni siano stati modificati per rendere PS5 meno pesante, ma vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie ufficiali.

In un nostro speciale avevamo sottolineato come la vite originale dello stand fosse la dimostrazione di una console disegnata male: molti utenti saranno dunque felici di questo cambiamento che renderà l’operazione più semplice.

Nel frattempo, in occasione dell’uscita di Ghost of Tsushima Director’s Cut, PS5 ha ricevuto un importante aggiornamento SDK che ha sbloccato una feature attesa.

Un gioco appena uscito su PS5 ha invece raggiunto l’incredibile traguardo di 300 trofei sbloccabili al lancio: si tratta di un nuovo record.