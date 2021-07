PS5 da record: già a 10 milioni (e un dato sorprende persino Sony)

Sony ha annunciato che PS5 ha raggiunto quota 10 milioni di console vendute, diventando la PlayStation più veloce a tagliare questo traguardo.

La console può contare, tra le diverse innovazioni introdotte con la next-gen, sul rivoluzionario controller DualSense.

Questa stima era già arrivata una manciata di settimane fa, ma non era ancora stata ufficializzata dalla casa giapponese.

Che le vendite stiano sorridendo a PlayStation non è una novità: una recente esclusiva era stata appena definita una “mega hit”.

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you! Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

Sul blog ufficiale di SIE, Veronica Rogers – SVP, global head of business operations – ha dato la notizia e ringraziato i fan per il supporto.

«Siamo entusiasti di annunciare che, al 18 luglio 2021, abbiamo venduto più di 10 milioni di console PlayStation 5 globalmente», ha spiegato Rogers.

«Questo rende PS5 la console venduta più velocemente nella storia di Sony Interactive Entertainment (SIE) e non potremmo essere più entusiasti dell’incredibile risposta dei nostri fan».

L’SVP ha sottolineato come questo risultato sia ancora più esaltante se consideriamo le limitazioni della catena produttiva e la pandemia.

In un’intervista concessa a GamesIndustry, è intervenuto sul tema anche Jim Ryan, boss di PlayStation, svelando che un dato in particolare lo ha sorpreso.

«L’engagement sulla piattaforma è il più alto che abbiamo mai visto, in qualunque modo la vedi», ha commentato Ryan.

«Che sia il numero di persone misurate da una metrica come i MAU (monthly active users, gli utenti attivi mensilmente, ndR), o il tempo che queste persone passano giocando. Entrambi questi dati mostrano una crescita a doppia cifra molto significativa a confronto con la finestra di lancio di PS4, il precedente segno dell’acqua alta».

Il dirigente britannico ha riconosciuto che «l’engagement ci ha sorpreso, in una maniera molto piacevole», nonostante il lancio di giochi come MLB The Show, Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart.

Alcuni dei titoli PlayStation Studios hanno venduto rispettivamente:

Spider-Man Miles Morales – 6.5 milioni di copie

Returnal – oltre 560.000 copie

Ratchet & Clank Rift Apart – oltre 1.1 milioni di copie

Il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst ha fatto i propri complimenti a San Diego Studio su Twitter, dal momento che MLB The Show 21 è stato il gioco con le vendite più veloci nella storia del franchise, arrivando già a quota 2 milioni di copie e 4 milioni di giocatori complessivamente.

A contribuire a questa cifra è stato il lancio per la prima volta multipiattaforma della serie di baseball, popolarissima in Nord America.

Si parla nello specifico di giocatori e non di copie vendute, dato che avrà indubbiamente risentito in positivo dell’introduzione su Xbox Game Pass.

La strada di PS5 è ancora molto lunga e minata da un cammino complicato nel 2021-22 per via delle poche scorte disponibili, ma di certo è iniziato nel migliore dei modi.