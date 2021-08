PS5, il nuovo modello nasconde un problema (ma c’è una spiegazione)

Nei giorni scorsi il nuovo modello di PS5 ha fatto il suo ingresso nel mercato, ma sembra che abbia portato con sé un problema da non sottovalutare.

Si tratta di una versione meno pesante e dotata di una nuova vite per lo stand, stavolta removibile senza usare necessariamente un cacciavite, ma priva di ulteriori modifiche per quanto riguarda le feature della console e il comportamento del DualSense.

Se non eravate al corrente del lancio del nuovo modello e volete sapere qualche dettaglio in più, nel nostro articolo vi abbiamo spiegato cosa è emerso finora.

Per quanto riguarda ulteriori spiegazioni sulla vite e suoi motivi per cui Sony avrebbe optato per un cambiamento, abbiamo già detto la nostra.

Tornando a parlare della nuova versione di PS5, lo youtuber Austin Evans è già riuscito ad aggiudicarsene una e a “sezionarla” per dare un’occhiata alle componenti interne.

In prima battuta è apparso chiaro che la nuova ventola situata nella parte superiore della console pesa esattamente quanto la vecchia, ed è emerso che, rispetto alla versione originale, la console sarebbe più silenziosa, ma le temperature raggiunte sarebbero maggiori.

La differenza di peso è da ricercare quasi esclusivamente nella nuova struttura del sistema di dissipazione di calore, e nello specifico nelle dimensioni dell’heatsink, nettamente più piccolo rispetto al passato, come potete notare nel video sottostante (via ResetEra):

Come evidenziato dallo youtuber, se la modifica all’heatsink consentisse di raggiungere performance ottimali accompagnate da una riduzione del peso e da un risparmio in fase di produzione saremmo davanti a un risultato miracoloso, ma le cose non stanno proprio così.

Il rivestimento in rame che circondava il “vecchio” sistema di raffreddamento era infatti nettamente più esteso rispetto al nuovo, ed aiutava a ridurre la temperatura in uscita che, come già detto, risulta maggiore nella nuova versione.

In conclusione, non resta che aspettare per capire se la console potrebbe andare incontro a episodi di surriscaldamento eccessivo a causa delle modifiche introdotte insieme alla nuova, innocua vite dello stand.

Malgrado le novità, che sembrano indirizzate al risparmio sia sui componenti che sul peso, PS5 rischia un aumento di prezzo (ma non è sola).

Intanto, da un paio di giorni è disponibile una nuova esclusiva per l’ammiraglia di Sony, ma sembra che in molti non se ne siano nemmeno accorti.

In tutto ciò, il problema delle scorte potrebbe tornare a ripresentarsi come un incubo ricorrente: il 2022 potrebbe riservare una nuova penuria di scorte.