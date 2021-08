PS5, la vite cambia nel nuovo modello: foto (e spiegazione)

Il nuovo modello di PS5 che sta cominciando a circolare in queste ore ha un’importante novità, ovvero una vite diversa per reggere lo stand inferiore.

Con l’arrivo nei negozi, stanno iniziando a girare le prime foto di questo modello di console next-gen, che non presenta grosse alterazioni oltre, appunto, alla vite.

Il cambiamento nella vite, per quanto possa sembrare irrilevante, è una prima risposta ad una delle criticità emerse fin dalla presentazione di PS5.

Questo modello è per ora disponibile soltanto in Australia, ma non dovrebbero esserci ostacoli per la sua “esportazione” pure dalle nostre parti.

Come evidenziato nella foto di Push Start, questo nuovo modello di PlayStation 5 presenta una vite leggermente diversa.

Per chi non avesse presente la console next-gen di Sony, questa vite è infilata sotto lo stand che permette di tenerla in verticale.

La vite presente nei modelli attuali richiede un cacciavite per poter essere rimossa, un’operazione che non si addice propriamente ad un prodotto consumer di massa.

La casa giapponese ha preso il toro per le corna e alla prima occasione utile l’ha sostituita con una variante più facile da rimuovere.

Come testimoniato dalla foto, la nuova vite ha una copertura di plastica sulla testa, che permette di ruotarla fino a rimuoverla completamente dall’apposito alloggiamento senza ricorrere ad un cacciavite.

Una soluzione che, nel modello CFI-11XX (l’originale è CFI-1XXX), potrà consentire a quegli utenti che magari si spostano portando la console con sé di non doversi portare dietro anche un cacciavite solo per la finalità del cambio di posizione di PS5.

Non è chiaro se ci siano altri cambiamenti sotto la scocca, una possibilità cui Sony ha aperto per aggirare i problemi di scorte che hanno accompagnato il lancio.

Presso gli uffici della casa giapponese si continua a lavorare anche su aspetti non palesi al grande pubblico, come capitato di recente con l’aggiornamento dell’SDK di PlayStation 5.

Questo ritocco ha reso possibile una transizione da PS4 alla nuova console molto più fluida in materia di salvataggi.