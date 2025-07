La notizia in un minuto

Su Steam sono disponibili gratuitamente 4 giochi completi da riscattare fino al 17 luglio alle ore 19:00. Si tratta di Battlestar Galactica Deadlock, Fantasy General II, Field of Glory II: Medieval (tre strategici a turni di Slitherine) e Caribbean Crashers (indie piratesco con grafica pixellosa 2D). Non sono free-to-play ma veri giochi completi che, una volta aggiunti alla collezione Steam, resteranno vostri per sempre. È sufficiente avere un account Steam per approfittare di questa promozione limitata nel tempo.