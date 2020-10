Prime Day 2020: i prodotti più acquistati del 13 ottobre

Siamo ormai agli sgoccioli della prima giornata del Prime Day 2020. Come ci ha abituato Amazon oggi abbiamo visto un susseguirsi di offerte di assoluto rilievo che hanno abbracciato qualsiasi categoria merceologica, con sconti che in alcuni casi sono arrivati anche oltre il 70%. Tra tutti i prodotti in offerta alcuni hanno attirato particolarmente l’attenzione del pubblico, ma quali sono esattamente? In questo articolo vi segnaliamo quelli che sono stati i prodotti più “caldi” del Prime Day nella giornata del 13 ottobre.

Prima di partire con l’elenco di questi trending deals vi ricordiamo come sempre che le offerte del Prime Day sono disponibili solo per gli utenti Amazon Prime. Se non siete ancora iscritti potete farlo gratuitamente per i primi 30 giorni da questa pagina.

A quanto pare gli italiani non hanno rinnegato la propria passione per il calcio e si sono buttati su FIFA 21 per Playstation 4, che offre anche l’upgrade alla versione PS5, ma anche la smart TV Samsung UE43TU7190UXZT da 43″, modello 4K LCD di quest’anno, ha ottenuto un ottimo successo. Rimanendo nel campo della tecnologia, il notebook Huawei MateBook 13 ha saputo farsi valere, così come lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Infine, passiamo ai prodotti per la cura della persona e degli elettrodomestici, come il robot aspirapolvere Roborock S5 Max, la piastra per capelli professionale ghd Gold ed il rasoio da barba elettrico senza fili Braun Series 9.

Nel caso vi foste dimenticati qualcosa, di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le migliori offerte attualmente in corso per il Prime Day 2020 di Amazon, ricordandovi che l’iniziativa terminerà a mezzanotte, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

